Krizde ekonomiyi komşuyla ticaret canlandırdı

Komşu Ülkeler 2007 2008 Değişim Pay Azerbaycan-Nahc. 1.047.668 1.666.091 59,0 1,3 Bulgaristan 2.060.171 2.149.395 4,3 1,6 Gürcistan 646.082 995.985 54,2 0,8 Irak 2.844.767 3.912.191 37,5 3,0 İran 1.441.190 2.028.452 40,7 1,5 Suriye 797.766 1.113.026 39,5 0,8 Yunanistan 2.262.655 2.430.549 7,4 1,8 Komşu Ülk. Topl. 11.100.299 14.295.689 28,8 10,8 Genel Topl. 107.271.750 132.002.612 23,1 -

Komşu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, komşu ülkelere ihracatta, ilk sıraları yüzde 3'lük payla Irak, yüzde 1,8'lik pay ile Yunanistan, yüzde 1,6'lık payla Bulgaristan ve yüzde 1,5 pay ile İran aldı.Irak'a 3 milyar 912,2 milyon dolarlık, Yunanistan'a 2 milyar 430,5 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 2 milyar 149,4 milyon dolarlık, İran'a 2 milyar 28,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.İhracatta yüzde 1,3'lük paya sahip olan Azerbaycan'a geçen yıl 1 milyar 666,1 milyon dolarlık, yüzde 0,8 paya sahip olan Suriye ve Gürcistan'a ise sırasıyla 1 milyar 113 milyon dolarlık ve 995,9 milyon dolarlık ihracatyapıldı.Komşu ülkeler arasında en yüksek ihracat artışı sağlanan ülkeler ise yüzde 59 oranında artışla Azerbaycan, yüzde 54,2 oranında artışla Gürcistan, yüzde 40,7 artışla İran ve yüzde 39,5 artışla Suriye oldu.Öte yandan komşu ülkelere 2008 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamları şöyle: