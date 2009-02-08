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Ekonomi

Krizde ekonomiyi komşuyla ticaret canlandırdı

Küresel krizde ekonomiyi komşuyla ticaret canlandıracak. 2008'de komşu ülkelere ihracat yüzde 28.8 artarak 14,3 milyar dolar oldu.

08 Şubat 2009 02:00

Türkiye'nin son yıllarda komşu ülkelere ihracatında ciddi bir artış eğilimi gözleniyor. Küresel krize rağmen 2008'de Türkiye'nin komşu ülkelerine ihracatı, yüzde 28,8 arttı. Komşu yedi ülkeye ihracat, 2008 yılında 14,3 milyar dolar oldu.

Komşu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, komşu ülkelere ihracatta, ilk sıraları yüzde 3'lük payla Irak, yüzde 1,8'lik pay ile Yunanistan, yüzde 1,6'lık payla Bulgaristan ve yüzde 1,5 pay ile İran aldı.

Irak'a 3 milyar 912,2 milyon dolarlık, Yunanistan'a 2 milyar 430,5 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 2 milyar 149,4 milyon dolarlık, İran'a 2 milyar 28,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta yüzde 1,3'lük paya sahip olan Azerbaycan'a geçen yıl 1 milyar 666,1 milyon dolarlık, yüzde 0,8 paya sahip olan Suriye ve Gürcistan'a ise sırasıyla 1 milyar 113 milyon dolarlık ve 995,9 milyon dolarlık ihracatyapıldı.

Komşu ülkeler arasında en yüksek ihracat artışı sağlanan ülkeler ise yüzde 59 oranında artışla Azerbaycan, yüzde 54,2 oranında artışla Gürcistan, yüzde 40,7 artışla İran ve yüzde 39,5 artışla Suriye oldu.

Öte yandan komşu ülkelere 2008 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamları şöyle:

Komşu Ülkeler20072008DeğişimPay
Azerbaycan-Nahc. 1.047.668 1.666.091 59,0 1,3
Bulgaristan 2.060.171 2.149.395 4,3 1,6
Gürcistan 646.082 995.985 54,2 0,8
Irak 2.844.767 3.912.191 37,5 3,0
İran 1.441.190 2.028.452 40,7 1,5
Suriye 797.766 1.113.026 39,5 0,8
Yunanistan 2.262.655 2.430.549 7,4 1,8
Komşu Ülk. Topl. 11.100.299 14.295.689 28,8 10,8
Genel Topl. 107.271.750 132.002.612 23,1 -

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