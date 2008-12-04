‘Krizde birinci perde kapanıyor, ihtiyatlı olalım’

MB Başkanı Yılmaz, krizde resmin henüz net olmadığını belirterek, “Problemin birinci perdesi sona ermek üzere, ihtiyatlılığı devam ettirmeliyiz” dedi. Yılmaz, IMF ile görüşmelerin sürdüğünü, nasıl şekil alacağının belli olmadığını kaydetti.



Başbakan Tayyip Erdoğan, krizin inişe geçtiğini belirtirken, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ihtiyat çağrısı yaptı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda konuşan Yılmaz, “ABD’de konut sektöründe başlayan ve reel sektöre yayılan problemin birinci perdesi sona ermek üzere fakat bunun reel sektör üzerine tahribatı oldu. Bu tahribatın süresinin nerede başlayıp biteceği konusunda ortada net bir resim yok” dedi.



2008’in son çeyreğine ilişkin bilançoların 2009’un ilk çeyreğinde netleşeceğine dikkat çeken Yılmaz, “Reel sektördeki tahribatlar zaman içerisinde ortaya çıktıkça bunun tekrar mali sektörü etkilemesi söz konusu. Krizin neresinde olduğumuz henüz belli değil, ihtiyatlılığı bundan sonra da göstermeliyiz. Sorun henüz bitmiş değil” diye konuştu.



Talebin yavaşlamasının Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkilediğini kaydeden Yılmaz, ihracat artış hızında hem fiyat hem de miktarda yavaşlama beklendiğini ifade etti.



Türkiye hazırlıklı yakalandı



Türkiye’nin çalkantıya göreceli olarak hazırlıklı yakalandığını belirten MB Başkanı şunları söyledi: “Bankacılık sektörü açık pozisyonda yakalanmadı. Bankaların önemli bir yabancı para döviz açık pozisyonu yok. Ancak reel sektörün açık pozisyonunun bankacılık sektörü için dolaylı kredi riski oluşturduğu unutulmamalıdır. Bankaların sermaye yeterlilik oranı dünya standardının üzerinde seyrediyor. Reel sektörün borçlanma vadesinde göreceli iyileşme sağlanırken, hane halkı borçluluk oranı da diğer ülkelere göre düşük seviyede. Kamu kesimi toplam borç stoku daha sağlam bir yapıda.”



Yılmaz, son dönemde enflasyonun eğiliminin aşağı yönde olduğununa dikkat çekerek, “Gıda fiyatlarında Temmuz’dan sonra düşüş görülüyor. 2006 yılındaki toplam talep koşullarını göz önüne aldığımızda bugün kurlar o döneme göre daha fazla değer kaybetmesine rağmen fiyatlara yansıması daha az olacak” diye konuştu.



IMF ile nasıl şekil alacağı net değil



Soruları da yanıtlayan Yılmaz IMF ile gelinen son noktaya ilişkin şunları söyledi: “Belirsizlik ne kadar hızlı kalkarsa iyi, bir an önce yapılması herkesin menfaatine olur. Son durumda biz Türkiye olarak durumumuzu IMF’ye arz ettik. IMF’ye ön teklifte bulunduk. IMF de geri bildirimde bulundu, görüşmeler devam ediyor. Nasıl şekil alacağı henüz net değil.”

