Krizde bankalar kârlarına kâr kattı

TÜDEF: Kredi kartları ve tüketici kredisi borçları faizlerinden arındırılıp yıllık yüzde 3 faizle 24 ayda ödeme kolaylığı sağlanmalı.



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, 1 milyon 350 bin kişinin banka borcu nedeniyle takipte olduğunu belirterek, "Krizde, tüketiciler, sanayiciler, esnaf ve ticaret erbabı battı. Bankalar ise karlarına kar kattı" dedi.



Çetin, Ankara Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomik krize bankaların neden olduğunu ve bankaların birçok ülkede zararlarını tüketicilerin sırtına yüklediklerini öne sürdü.



Bankaların krizde olağanüstü karlar elde ettiğini, 2008 yılına göre net karlarını yüzde 33, öz kaynak karlarını yüzde 70 artırdığını da ifade eden Çetin, bankaların ilgili yasayı ihlal ederek kontrolsüz biçimde kredi kartı dağıttığını iddia etti. Çetin, şöyle devam etti:



"Bankalar yüzde 11'le Merkez Bankasından aldıkları sanal paraları tüketiciye yüzde 65 ile sattılar. Tüketicileri kredi kartı aidatı, yıllık hesap işletim ücreti adı altında soydular ve soymaya devam ediyorlar. Borcunu ödeyemeyen tüketici çıldırdı ve sadece kendine değil masum insanların da hayatını tehlikeye atmaya başladı."



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kredi kartı borcu 20 bin TL'yi bulan bir kişinin 15 kişiyi 7 saat rehin aldığını hatırlatan Çetin, "şahıs kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Bu olayda rehin alınan kişilerden biri hayatını kaybetseydi manevi sorumluluğu kimin olacaktı?" diye sordu.



Çetin, tüketicinin, yüksek faizle şişen borcunun asgari tutarını, yine kartla çekip ödediğini ve bir müddet sonra borcunu çeviremez hale geldiğini, cinnet ve cinayete kadar giden bunalıma düştüğünü anlattı.



Hükümetin, krizin nedeninin, "tüketicinin alım gücünü kaybetmesinden kaynaklandığını hala idrak edemediğini" öne süren Ali Çetin, alım gücünü artıracak hiçbir önlemin alınmadığını, tersine emeklilerin ve asgari ücretle çalışan milyonlarca insanın açlık ücretinin altında gelirle yaşamaya devam ettiğini ifade etti.



Çetin, "Soruna çözüm bulması ve yasal düzenlemeleri yapması gereken hükümet, inat ve ısrarla cinnet ve cinayetleri sebebini görmezden gelmektedir. Başbakan, kredi kartı soygununu haklı görmektedir. Dahası denetimsizlik, yasal boşluk ve keyfilikten kaynaklanan sorunu çözmek yerine tüketicileri 'ahlaksız' olmakla suçlamaktadır" şeklinde konuştu.



TÜDEF'in, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'a sunduğu, kredi kartları ve kredi borçlarını taksitle ödemeye olanak sağlayan yasa tasarısının parlamento tatile girmeden hızla gündeme alınmasını istediklerini belirten Çetin, kredi kartları ve tüketici kredisi borçlarının, faizlerinden arındırılarak yıllık yüzde 3 faizle 24 eşit ayda ödeme kolaylığı sağlanması gerektiğini belirtti.

