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Ekonomi

Kriz zirvesinde pahalı şarap tartışması

W. Bush'un G-20 zirvesi için Washington'a çağırdığı konuklara yemekte şişesi 500 dolarlık şarap ikramı ABD basınına konu oldu.

16 Kasım 2008 02:00

ABD Başkanı George W. Bush'un G-20 zirvesi için Washington'a çağırdığı konuklara Beyaz Saray'da verdiği yemekte şişesi 500 dolardan şarap ikram etmesi, Amerikan basınında konu olurken, Beyaz Saray, "Biz bu şarapları indirimli aldık" açıklaması yaptı.

Dünyadaki finansal krizin nedenlerini tespit etmek ve atılacak adımları belirlemek üzere Washington'da gerçekleştirilen G-20 zirvesinden önce Bush'un Beyaz Saray'da katılımcı ülkelerin liderlerine verdiği yemekte 2003 yılı ürünü "Hillside Select" Shafer Cabernet şarabı ikram edilmesi, Amerikan basınında, "Liderler finansal krizi tartışırken, Beyaz Saray en pahalı şaraplardan birini ikram etti" yönünde haberler yer aldı.

ABD Başkanı George W. Bush'un eşi Laura'nın sözcüsü Sally McDonough, basına açıklamasında, liderlere ikram edilen şarabın, Beyaz Saray'ın şarap mahzeninde, buna benzer bir toplantı olması ihtimaline karşı uzun süredir tutulduğunu ve G-20 zirvesinin de bu tanıma uyduğunu söyledi. McDonough, Beyaz Saray'ın bu şarabı toptan fiyatına aldığını ve maliyetin, marketlerde görülen fiyatın çok altında olduğunu belirtti.

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