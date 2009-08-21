Kriz zenginlerinin lüks araba tüketimi arttı

2009 yılının ilk yarısında üst-lüks sınıf araçların satısında geçen yıla göre yüzde 6 oranında artış tespit edildi
Lüks otomobil markaları, yılın 7 aylık döneminde geçen yılın toplam satış rakamlarına yaklaştı.
Üst lüks sınıfta satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere
göre, ekonomik krizin etkilerinin en fazla görüldüğü sektörlerin
başında gelen otomotivde satışlar, ÖTV indirimin desteğiyle toparlanma
eğilimine girerken, üst lüks sınıfta da geçen yılın üstüne çıktı.
Toplam 16 bin 637 adet otomobilin satıldığı temmuz ayında lüks otomobil markaları da satışlarıyla dikkati çekti.
Geçen yılın aynı ayında sadece 1 adet Ferrari satılırken, bu yıl temmuz
ayında 7 kişi Ferrari satın aldı. Böylece yılın başından bu yana 14
kişi Ferrari sahibi oldu. Ferrari 7 aylık performansıyla geçen yıl 17
olan satış rakamına bir hayli yaklaştı.
Bir diğer İtalyan lüks otomobil markası Maserati de geçen yılın
rakamlarına 7 aylık dönemde yaklaştı. 2008 temmuz ayında sadece 1 adet
Maserati satılırken, bu yıl aynı ayda 5 adet Maserati satıldı. Yılın 7
aylık döneminde toplam 11 adet Maserati satışı gerçekleştirildi. Geçen
yılın toplamında ise 17 adet Maserati satılmıştı.
Geçen ay 1 adet Bentley satılırken, yılın başından bu yana 7 kişi
Bentley sahibi oldu. Temmuz ayında ayrıca 20 adet Porsche, 2 adet
Jaguar, 2 adet de Saab satıldı.
Üst lüks olarak adlandırılan F sınıfında satışlar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 6 artışla bin 145 adetten bin 187 adete çıktı.
Burada ağırlığı SUV modeller oluşturdu.
Üst lüks sınıfındaki artışa karşılık E (lüks) sınıfta ise satışlar
geçen yılın gerisinde kaldı. Yılın 7 aylık döneminde Audi 3 bin 119
adet, BMW 3 bin 312 adet, Chrysler 128 adet, Jaguar 159 adet,
Mercedes-Benz 4 bin 851 adet Porsche 131 adet, Saab 41 adet otomobil
sattı.
Yılın ikinci yarısında benzeri bir seyir bekleniyor
FerMas Genel Müdürü Orhan Ülgür, Ferrari ve Maserati’nin, global açıdan
başarılı bir ürün yelpazesine ve marka gücüne sahip olmanın etkisiyle
2009 yılının ilk yarısında da satış performansının olağan bir seyirde
gerçekleştiğini söyledi.
FerMas olarak 2009 yılının 7 aylık döneminde 14 Ferrari ve 11 Maserati
satıldığını anımsatan Ülgür, "Temmuz ayındaki hızlı adet artışımız
önceki aylardan müşteri taleplerinin temmuz ayında teslim edilmesi
dolayısıyla oluşmuştur. Bununla birlikte bundan sonraki aylarda
satışlarımızın yılın ilk 6 ayına yakın bir seyirde geçmesini
bekliyoruz" diye konuştu.
Lüks sınıfta otomobil markalarının geçen yılın tamamında ve bu yılın 7 aylık döneminde satış adetleri şöyle gerçekleşti:
|
MARKA
|
Ocak-Aralık 2008(12 aylık)
|
Ocak-Temmuz’09(7 aylık)
|
AUDI
|
5484
|
3119
|
BENTLEY
|
12
|
7
|
BMW
|
4849
|
3312
|
CHRYSLER
|
356
|
128
|
DODGE
|
540
|
141
|
FERRARI
|
17
|
14
|
JAGUAR
|
307
|
159
|
JEEP
|
822
|
300
|
LAMBORGHINI
|
19
|
6
|
LANCIA
|
123
|
179
|
LAND ROVER
|
1804
|
863
|
MASERATI
|
17
|
11
|
MERCEDES-BENZ
|
4673
|
4851
|
PORSCHE
|
154
|
131
|
SAAB
|
73
|
41