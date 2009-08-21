Kriz zenginlerinin lüks araba tüketimi arttı

2009 yılının ilk yarısında üst-lüks sınıf araçların satısında geçen yıla göre yüzde 6 oranında artış tespit edildi



Lüks otomobil markaları, yılın 7 aylık döneminde geçen yılın toplam satış rakamlarına yaklaştı.

Üst lüks sınıfta satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekonomik krizin etkilerinin en fazla görüldüğü sektörlerin başında gelen otomotivde satışlar, ÖTV indirimin desteğiyle toparlanma eğilimine girerken, üst lüks sınıfta da geçen yılın üstüne çıktı.



Toplam 16 bin 637 adet otomobilin satıldığı temmuz ayında lüks otomobil markaları da satışlarıyla dikkati çekti.



Geçen yılın aynı ayında sadece 1 adet Ferrari satılırken, bu yıl temmuz ayında 7 kişi Ferrari satın aldı. Böylece yılın başından bu yana 14 kişi Ferrari sahibi oldu. Ferrari 7 aylık performansıyla geçen yıl 17 olan satış rakamına bir hayli yaklaştı.

Bir diğer İtalyan lüks otomobil markası Maserati de geçen yılın rakamlarına 7 aylık dönemde yaklaştı. 2008 temmuz ayında sadece 1 adet Maserati satılırken, bu yıl aynı ayda 5 adet Maserati satıldı. Yılın 7 aylık döneminde toplam 11 adet Maserati satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın toplamında ise 17 adet Maserati satılmıştı.



Geçen ay 1 adet Bentley satılırken, yılın başından bu yana 7 kişi Bentley sahibi oldu. Temmuz ayında ayrıca 20 adet Porsche, 2 adet Jaguar, 2 adet de Saab satıldı.



Üst lüks olarak adlandırılan F sınıfında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla bin 145 adetten bin 187 adete çıktı. Burada ağırlığı SUV modeller oluşturdu.



Üst lüks sınıfındaki artışa karşılık E (lüks) sınıfta ise satışlar geçen yılın gerisinde kaldı. Yılın 7 aylık döneminde Audi 3 bin 119 adet, BMW 3 bin 312 adet, Chrysler 128 adet, Jaguar 159 adet, Mercedes-Benz 4 bin 851 adet Porsche 131 adet, Saab 41 adet otomobil sattı.



Yılın ikinci yarısında benzeri bir seyir bekleniyor



FerMas Genel Müdürü Orhan Ülgür, Ferrari ve Maserati’nin, global açıdan başarılı bir ürün yelpazesine ve marka gücüne sahip olmanın etkisiyle 2009 yılının ilk yarısında da satış performansının olağan bir seyirde gerçekleştiğini söyledi.



FerMas olarak 2009 yılının 7 aylık döneminde 14 Ferrari ve 11 Maserati satıldığını anımsatan Ülgür, "Temmuz ayındaki hızlı adet artışımız önceki aylardan müşteri taleplerinin temmuz ayında teslim edilmesi dolayısıyla oluşmuştur. Bununla birlikte bundan sonraki aylarda satışlarımızın yılın ilk 6 ayına yakın bir seyirde geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Lüks sınıfta otomobil markalarının geçen yılın tamamında ve bu yılın 7 aylık döneminde satış adetleri şöyle gerçekleşti: