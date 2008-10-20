Kriz yüzünden şirket başkanı ücretsiz çalışacak

Japonya'da "Elpida Memory" adlı şirketin başkanının, şirketin küresel mali krize bağlı zorlukların üstesinden gelmesine yardım etmek amacıyla ücret almadan çalışacağı bildirildi.



Şirket sözcüsü Kumi Higuçi, bilgisayar ve cep telefonunda kullanılan yarı iletken dram üreticisi şirketin başkanı Yukio Sakamoto'nun kasım ve aralıkta maaş almayacağını, Elpida Memory'nin durumu iyileşene kadarsa yarı maaş alacağını belirtti.



Başkanın şirketi doğrultmakta kararlı olduğunu hissedarlara göstermek istediğini ifade eden sözcü, patronunun ne kadar maaş aldığını söylemedi, ancak bunun Japon şirket başkanlarının ortalama maaşının altında olduğunu ifade etti.

