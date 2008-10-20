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Ekonomi

Kriz yüzünden şirket başkanı ücretsiz çalışacak

Küresel kriz birçok ülkede öncelikle işçileri vururken, Japonya’da tam tersi oldu. İşçi çıkarılmasına göz yummayan yetkili ücretsiz çalışacağ

20 Ekim 2008 03:00

Japonya'da "Elpida Memory" adlı şirketin başkanının, şirketin küresel mali krize bağlı zorlukların üstesinden gelmesine yardım etmek amacıyla ücret almadan çalışacağı bildirildi.

Şirket sözcüsü Kumi Higuçi, bilgisayar ve cep telefonunda kullanılan yarı iletken dram üreticisi şirketin başkanı Yukio Sakamoto'nun kasım ve aralıkta maaş almayacağını, Elpida Memory'nin durumu iyileşene kadarsa yarı maaş alacağını belirtti.

Başkanın şirketi doğrultmakta kararlı olduğunu hissedarlara göstermek istediğini ifade eden sözcü, patronunun ne kadar maaş aldığını söylemedi, ancak bunun Japon şirket başkanlarının ortalama maaşının altında olduğunu ifade etti.

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