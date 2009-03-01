‘Kriz yüzünden halk boğazından kısmaya başladı’

TZOB: Kriz marketlere yansıdı, halkımız boğazından kısmaya başladı. Alım gücü azaldıkça marketler fiyatlarını düşürmek durumunda kaldı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, genel olarak üretici fiyatlarının gerilediği durumlarda dahi market fiyatlarında Şubat ayındaki kadar gerileme görülmediğini söyledi.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında bazı perakende ürünlerinde fiyat artışı görülürken, pek çok üründe azalma meydana geldiğini belirtti.

Yaptığı açıklamada "Kriz marketlere yansımış, halkımız boğazından kısmaya başlamıştır.



Halkın alım gücü azaldıkça talepteki azalmaya paralel olarak marketler fiyatlarını düşürmek durumunda kaldı" ifadesini kullanan Bayraktar, Şubatta marketlerde fiyatı en çok artan ürünün yeşil fasulye, fiyatı en çok düşen ürünün ise domates olduğunu kaydetti.



Bayraktar, fiyat artışlarının "üreticilerden mi, aracı veya perakendecilerden mi kaynaklandığı?" konusunda doğru bilgi vermek amacıyla 1,5 yılı kamuoyunu bilgilendirdiklerini, genel olarak üretici fiyatlarının gerilediği durumlarda dahi market fiyatlarında Şubat ayındaki kadar gerileme görülmediğini söyledi.



Şubat ayı market fiyatlarında takip edilen toplam 24 üründen 17 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü bildiren Bayraktar şunları kaydetti:



"Şubat ayında üretici fiyatlarında patlıcan, armut, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, fındık, süt, dana etinde bu dönemde bir fiyat değişimi olmazken, limonda yüzde 22, sivri biberde yüzde 17,6, salatalıkta yüzde 15,4, yumurtada yüzde 14,3, yeşil fasulyede yüzde 14, ıspanakta yüzde 12,5, havuçta ise yüzde 11,5 fiyat artışı görülmüştür. Üreticide domateste yüzde 9,8, patateste yüzde 10, mandalinada yüzde 12,5, elmada yüzde 13, kuru soğanda yüzde 26,3 fiyat düşüşü görülmüştür."



Salatalık, sivri biber, yeşil fasulye gibi ürünlerde örtü altı ürünlerinde düşük hava sıcaklıkları nedeniyle hasat edilen ürün miktarının az olmasına bağlı olarak fiyat artışı yaşandığı saptamasında bulunan Bayraktar, arzda yaşanan daralmanın etkili olduğunu, limonda şubat ayındaki artan talebe paralel olarak fiyatta da artış gerçekleştiğini ifade etti.



Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretici ve market fiyatları arasındaki fark düşmeye başladı. Yaşanan ekonomik kriz halkın alım gücünü azalttı. Talepte meydana gelen daralma başta üreticilerimiz olmak üzere tüm sektörü olumsuz etkilemektedir. Halkın alım gücü azaldıkça talepteki azalmaya paralel olarak marketler fiyatlarını düşürmek durumunda kalmışlardır."

