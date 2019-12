Kriz yardımının çalışana dağıtımına tepki

İngiltere’de 20 milyar sterlinlik kurtarma paketi alan bankanın, çalışanlarına 1 milyar sterlin temettü dağıtmaya kalkması tepki yarattı.



İngiltere'de bir ay önce zor duruma düşen ve hükümetten 20 milyar sterlinlik bir kurtarma paketi alan Royal Bank of Scotland'ın, çalışanlarına temettü olarak 1 milyar sterlin dağıtmayı teklif etmesi tepkilere yol açtı.



Banka yönetim kurulunun teklifi hükümetin kurtarılan bankalardaki hisselerini yöneten UKFI adlı kurula sunduğu bildirildi.



İngiliz gazeteleri, ekonomik krizin derinleştiği dönemde daha 1 ay önce vergi mükelleflerinin ödediği vergilerle kurtarılan bir bankanın çalışanlarına bu kadar yüksek bir miktarda temettü dağıtmaya kalkmasının büyük bir öfkeye yol açacağına işaret etti.



Maliye Bakanı Alastair Darling ise, The Sunday Telegraph gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve bankaların yönetim biçimi ve temettü sistemi konusunda bir inceleme başlatmaya hazırlandığını bildirdi.



Bu incelemenin özellikle, İngiliz halkının Banka yöneticilerinin aldıkları büyük bonuslar konusundaki kızgınlığını giderecek bir sistem değişikliğine yol açmasının beklendiği bildirildi.



İnceleme sırasında diğer ülkelerdeki bankacılık sisteminin de gözden geçirileceği ve verimli bulunan sistemlerden alıntılar yapılarak yeni bir bankacılık sisteminin oluşturulmasına çalışılacağı kaydedildi.



Alastair Darling Telegraph'a yaptığı yazılı açıklamada, "hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. bankalarımızın doğru yönetilmesi herkesin çıkarınadır. Büyük riskler alarak bankaları bugünkü noktaya getiren insanların ödüllendirilmesinin kızgınlık yaratması çok doğal. Bu kişiler milyonlarca banka müşterisini sıkıntıya soktu. Sadece başarı ödüllendirilmelidir. Başarısızlık değil" dedi.



RBS yönetimi ise, yapılan temettü dağıtımı planı gereği hiçbir banka çalışanının 25 bin sterlinden fazla temettü almamasının öngörüldüğünü belirterek kendisini savunmaya çalıştı.



İngiltere'de City adı verilen ve finans dünyasının kalbi sayılan bölgedeki banka ve finans kuruluşu çalışanlarının yıllık temettü olarak aldıkları paralar her zaman büyük eleştirilere yol açıyordu.



İngiliz basını bazı banka ve finans kuruluşlarında, özellikle yöneticilerin her yıl "milyonlarca sterlinle" ifade edilecek miktarda parayı "temettü" adı altında ceplerine koyduğuna dair eleştirel haber ve yorumlara yer veriyordu.