Kriz vurdu, indirim lükse de sıçradı

Global kriz, lüks tüketimde de indirim getirdi. Yüksek gelir grubunun tüketim harcamalarına da yansıyan daralma nedeniyle, lüks tüketime yönelik ürün ve hizmet satan firmalar da yüzde 35’lere varan indirimlere gidiyorlar.



İlki geçtiğimiz yıl yapılan bu yıl da ikincisi 27-28 Aralık’ta Hilton Convention Center kapılarını açacak olan A Plus Lüks Markalar Fuarı krizle birlikte lüks tüketimden vazgeçmeyenler için, indirimli alışveriş fuarı niteliği kazandı.



Fuarı düzenleyen JNR Fuarcılık’ın Genel Müdür Yardımcısı Didem Coşkun, "Fuarda yer alacak, mücevherat ve saat firmaları büyük indirimler yapacaklar. İndirimlerin ortalama yüzde 30-35 olmasını bekliyoruz. Miami, New York, Los Angeles ve Virgin Adaları gibi merkezlerde satışlar gerçekleştiren Türk firması Cem-Pay neredeyse milyon dolarlara ulaşan indirimlerle fuarda bulunacak" dedi.



Harley Davidson Satış Direktörü Mustafa Derin de "Giderek artan bir Harley Davidson kullanıcısı var. 2009’da bu rakamı çok daha yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle fuara özel indirimler yapacağız" şeklinde konuştu.



Pegasus’un katkısı



Fuara getirilecek A Plus alıcıların helikopterlerle İstanbul üzerinde bir gezinti sonrasında Hilton Otel’ine indirileceğini belirten Didem Coşkun, "Helikopter organizasyonu, Pegasus Havayolları’nın da içinde bulunduğu Esas Holding’e bağlı havacılık kuruluşları arasında yer alan Medair tarafından gerçekleştirilecek" dedi.



Coşkun, fuara katılan ve Türkiye’nin önde gelen araç dizaynırlarından biri olan, VIP Dizayn’ın sahibi Erbakan Malkoç’un, 800 bin Euro’luk araçlar ile görücüye çıkacağını belirterek, "Fuara, Emporio Armani, Burberry, GC, Hamilton, Balmain, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Glam Rock gibi ünlü saat markaları ile Avusturya’dan Frey Wille gibi mücevherat firmaları da katılıyor" dedi.