Kriz var, 3 gün çalışın

ABD'nin saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times, maliyetlerini düşürmek için çalışanlarına haftada 3 gün çalışmayı önerdi.





Amerikan ekonomi gazetesi Financial Times, (FT), küresel mali kriz nedeniyle hayata geçirmeyi planladığı 'Gönüllü Plan' çerçevesinde çalışanlarına haftada 3 gün çalışma önerisinde bulundu.



Gazete, çalışanlarına 'anket' yoluyla ilettiği öneride 'Yazın haftada 3 gün çalışmak ister misiniz?' sorusunu sordu.



FT çalışanları öneriyi kabul ederse haziran - ağustos ayları arasında haftanın 3 günü çalışacak.



Krizden etkilendiler



Küresel mali krizin kalbi ABD'de medya kuruluşları düşen reklam gelirleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkenin en büyük gazetelerinden New York Times bir süre önce hisselerinin bir bölümünü Meksika'nın en zengin işadamı Carlos Slim'e satmıştı.



Zor durumda olan bir başka basın kurulu FT de haftanın 3 günü çalışma şemasıyla yüzde 30 oranında tasarruf etmeyi planlıyor.



İşte FT yönetiminin çalışanlarına sunduğu anketten bazı paragraflar;



* Sıcak yaz aylarında ailenizle daha fazla zaman geçirmek istemez misiniz?

* Cevabınız evet ise FT size bu imkanı sağlayabilir.

* FT insan kaynakları esnek çalışma koşullarıyla çalışanların mutlu olmasını sağlamak istiyor.



FT, bir ay önce küresel mali kriz nedeniyle çeşitli pozisyonlarda görev yapan 80 editörünün işine son vermişti.