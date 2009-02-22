T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kriz ünlü mücevhercileri müşterisiz bıraktı

Ekonomik bunalımla Avrupa ve ABD'de harcamaların kısılması, dünyaca ünlü mücevher firmalarını müşterisiz bıraktı.

22 Şubat 2009 02:00

Ekonomik bunalımla Avrupa ve ABD'de harcamaların kısılması, dünyaca ünlü mücevher firmalarını müşterisiz bıraktı.

Dünyaca tanınan elmas şirketi De Beers'in Londra'nın en işlek caddesindeki mağazasına artık müşteri girmiyor. De Beers 2008’de çok küçük bir artışla ulaştığı 6.89 milyar dolarlık satışına karşın Kasım ve Aralık satışlarında düşüş olduğunu ifade ediyor.Kriz öncesi, pırlanta kolye, bilezik ve yüzük koleksiyonlarına göz atmak isteyen müşterilerle dolan mağaza, indirime gitmesine rağmen eski ilgiyi görmüyor. Artık 14 bin dolara kadar pırlanta koleksiyonlarının bulunabildiği mağazanın üç hissedarı, krizden çıkış umudu olarak alacakları 500 bin dolarlık kredi borcuna da ortak olacaklar.

Pırlanta fiyatları yüzde 30 geriledi

New York'un ünlü 5'inci Caddesi'nde mağazası bulunan mücevherci Tiffany'nin de satışları azaldı.

Krizle mücadele eden ünlü pırlanta zinciri Tiffany, New York 5’inci caddede oldukça zor bir dönemden geçiyor. Tiffany fiyat kırmış olmasına rağmen belini doğrultamıyor.

Amerika’daki kriz nedeniyle umudunu Asya’ya bağlayan sektör şimdi resesyonun etkilemesiyle birlikte Çin ve Hindistan’ın zenginlerinden gelecek talep beklentisine de güvenemiyor. Analistler pırlanta fiyatlarının bu bölgede de yüzde 30 gerilediğini dile getiriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24