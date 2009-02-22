Kriz ünlü mücevhercileri müşterisiz bıraktı

Ekonomik bunalımla Avrupa ve ABD'de harcamaların kısılması, dünyaca ünlü mücevher firmalarını müşterisiz bıraktı.



Dünyaca tanınan elmas şirketi De Beers'in Londra'nın en işlek caddesindeki mağazasına artık müşteri girmiyor. De Beers 2008’de çok küçük bir artışla ulaştığı 6.89 milyar dolarlık satışına karşın Kasım ve Aralık satışlarında düşüş olduğunu ifade ediyor.Kriz öncesi, pırlanta kolye, bilezik ve yüzük koleksiyonlarına göz atmak isteyen müşterilerle dolan mağaza, indirime gitmesine rağmen eski ilgiyi görmüyor. Artık 14 bin dolara kadar pırlanta koleksiyonlarının bulunabildiği mağazanın üç hissedarı, krizden çıkış umudu olarak alacakları 500 bin dolarlık kredi borcuna da ortak olacaklar.



Pırlanta fiyatları yüzde 30 geriledi



New York'un ünlü 5'inci Caddesi'nde mağazası bulunan mücevherci Tiffany'nin de satışları azaldı.



Krizle mücadele eden ünlü pırlanta zinciri Tiffany, New York 5’inci caddede oldukça zor bir dönemden geçiyor. Tiffany fiyat kırmış olmasına rağmen belini doğrultamıyor.



Amerika’daki kriz nedeniyle umudunu Asya’ya bağlayan sektör şimdi resesyonun etkilemesiyle birlikte Çin ve Hindistan’ın zenginlerinden gelecek talep beklentisine de güvenemiyor. Analistler pırlanta fiyatlarının bu bölgede de yüzde 30 gerilediğini dile getiriyor.

