Kriz UEFA finalini de vurdu

Son UEFA Kupası bu akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sahibini bulacak. Bu yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği son kupaya Shakhtar Donetsk ya da Werder Bremen'in olacak.



Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının son sahibi bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda belirlenecek. Önümüzdeki sezondan itibaren adı ve statüsü değiştirilecek olan 38. UEFA Kupası için Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile Almanya'nın Werder Bremen takımları saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. İki takımın da hedefi sahadan galip ayrılarak hem ilk kez bir UEFA Kupası kazanmak hem de bu son kupanın sahibi olarak tarihe geçmek.



Türkiye için S.Donetsk takımının özel bir yeri var zira Ukrayna ekibinin başında tanıdık bir isim var: Mircea Lucescu. Rumen teknik adam 2001-02'de Galatasaray'ı, 2002/03 sezonunda yani 100. kuruluş yılında da Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştırmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra da her transfer döneminde adı geçen Lucescu için bugünlerde de Fenerbahçe'nin talip olduğu iddiaları ortada dolaşıyor. Werder Bremen'de ise Türk asıllı Mesut Özil'in oynadığını belirtelim.



UEFA Kupası'na giden yol oldukça meşakkatli olmasına karşın ekonomik olarak kulüpler için çok da anlamlı bir organizasyon değil. 157 takımla başlayan kupada 3 ön elemeden sonra 5'li gruplar oluşturuldu. Gruplardan sonra ise iki maç üzerinden eleminasyon sistemine göre oynanan 3. tur, 4. tur, çeyrek ve yarı finalle geçildi. Ancak dediğimiz gibi bu uzun ve yorucu yol ekonomik olarak kulüpleri pek memnun etmiyor. Örneğin geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester United sadece UEFA'dan 43 milyon dolar kazanırken UEFA Kupası'nı kazanan Zenit takımının kasasına koyduğu para ise sadece 5 milyon euro oldu.



Format yine değişiyor



UEFA yönetimi de bu yüzden kupayı önümüzdeki sezondan itibaren daha cazip hale getirmek için sistem değiştirdi. 1955'te "Fuar Şehirleri Kupası" adıyla oynanmaya başlayan bugünkü kupa, 1971'den itibaren ise UEFA Kupası adını aldı. 1999'da Kupa Galipleri Kupası organizasyonu ile birleştirilen kupa son yıllarda özellikle ekonomik olarak cazibesini yitirince UEFA da bir format değişikliğine gitmeyi kararlaştırdı. Buna göre kupa önümüzdeki sezondan itibaren "UEFA Europa League" (UEFA Avrupa Ligi) adıyla oynanacak.



Bu yıl 2. Lig'e yükselen Göztepe'nin Fuar Şehirleri Kupası adıyla oynanırken yarı final gördüğü kupayı, Türkiye'de müzesine götüren tek takım Galatasaray.



2000 yılında penaltılar sonunda Arsenal'i yenen Galatasaray, kupayı müzesine götürerek Türkiye futbol tarihinin en büyük kulüp başarısına imza atmıştı.



Bonkör İngilizler aranacak



Bu yıl finalin Kadıköy'de olması nedeniyle hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kupaya talip oldu. Fakat "kupanın ev sahibi" olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. olamayınca UEFA'ya geçiş yapamadı. Galatasaray ise Hamburg karşısında 2-0'lık avantajını koruyamayarak elendi ve böylece ezeli rakibinin stadında oynanacak son UEFA Kupası finalini de kaçırmış oldu.



Fenerbahçe'ye sadece son UEFA Kupası'na ev sahipliği yapmanın gururu kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kurulan bir ekip 10 aydır Saracoğlu'nu finale hazırlıyor. Biz Saracoğlu'nu Türkiye'nin en modern stadı olarak biliyoruz ama UEFA açısından bir eksiklik bulunuyordu. Stat için 3.5 milyon lira harcandı.



Finalin İstanbul ekonomisine 50 milyon dolarlık bir katkı yapması bekleniyor. Ancak ekonomik açıdan finalde bir İngiliz olması daha verimli olabilirdi. İstanbul, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Taksim'de 3 gün 3 gece durmadan yiyip içen "bonkör İngilizleri" bu finalde çok arayacak.



