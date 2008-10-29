Kriz Türkiye’nin elini güçlendirdi

Küresel krizin AB perakende sektöründe talep daralmasına yol açması, Türkiye'nin Çin ve Uzakdoğu ülkelerine karşı elini güçlendirdi. Krizin etkisiyle Çin'e verilen büyük adetlerde siparişler yerine, küçük adetler ve hızın devreye girdiği yeni dönemde, bu kabiliyete sahip Türkiye'nin de şansı arttı.



Tekstil endüstrisinin yerli yabancı birçok oyuncusu, Türkiye'nin kaliteli, hızlı ve küçük adetlerde üretim yapma özelliğinin, stok maliyetinden kaçan Avrupalı perakendeciler için yeni cazibe merkezi olacağı görüşünde birleşti.



Lenzing'in yeni selüloz elyafı ProModal'ın önceki akşam yapılan tanıtımı için Türkiye'ye gelen Avusturyalı Lenzing Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Thomas M. Fahnemann, "Kriz nedeniyle Avrupa'da tekstil satışlarında düşüşler başladı. ABD bağlantılarında da düşüşler var. Yaklaşan Noel'in de iyi geçeceğini sanmıyorum. Talepler erteleniyor. Şubat ve mart ayı da krizden bağımsız olarak tekstilin yavaşladığı aylar. Dolayısıyla bir süre daha sektörde durgunluk yaşanacak" dedi.



Ertelenen satın almalar ve karlılığın yavaşlaması nedeniyle perakendecilerin eskiden olduğu gibi Çin'e büyük adetlerde sipariş veremez hale geldiğine dikkat çeken Fahnemann, şunları söyledi: "Kriz Çin'in büyüsünü bozdu, kapasiteler yarı yarıya düştü. Parekenciler Çin'den uzaklaşarak, yeni arayışlara girdi. Arayışta olan Avrupalı perakendeci için de Türkiye güzel bir seçenek. Çünkü Türkiye'nin daha kaliteli, hızlı ve küçük adetlerde üretime yanıt verme şansı var. Yeni dönemde pazar payını büyütmede Türkiye çok daha şanslı bir konumda."



Çin'de kapasiteler yarı yarıya düştü



Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Nedim Örün ise, az adetli siparişlerin Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine yaptırılmasının Avrupalı için bir külfet olacağını dile getirdi. Örün, "Avrupalı artık stok yapmayacak. Hızlı sipariş ve esnek üretim nedeniyle rotasını Türkiye'ye kaydıracaktır. 2009 yılından itibaren bir sonraki mevsimin siparişlerinin bize olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Türkiye, Avrupa'daki pazar daralmasından olumlu etkilenecek" dedi. EGSD olarak küresel krizden az etkilenen pazarları araştırdıklarını da anlatan Örün, özellikle Arap ülkeleri, İran ve Cezayir gibi pazarların krizden az etkilendiğini kaydetti. Araştırma sonuçlarını aralık ayında üyelerine açıklayacaklarını ifade eden Örün, "Bu yılın son çeyreğinde iç piyasada yaşanacak sıkıntıyı ihracatla çözmek istiyoruz. Amacımız bu dönemde herkesi ihracatçı yapmak" diye konuştu.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk de, kriz nedeniyle Avrupa parakende pazarında daralma yaşanacağını, bu dönemde kısa terminli ve küçük ölçekli mal alımlarının artacağını söyledi. Ünlütürk, "Şu an bunun ufak ufak sinyallerini almaya başladık. Hem kendi firmama hem de çevremdeki arkadaşlarıma Avrupa'dan gelen talepler var. Önümüzdeki sezonla ilgili olarak konfeksiyon ve tekstil alanında siparişte bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Krize rağmen Avrupa'dan gelecek taleplerde bir artış olacak" şeklinde konuştu.



