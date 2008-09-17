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Ekonomi

Kriz Türkiye’nin cazibesini artırdı

Yatırım fonu yöneticisi Mobius: “Küresel mali çalkantılar Türkiye, Tayland ve Brezilya’daki yatırım araçlarını cazip hale getirdi”

17 Eylül 2008 03:00

Uluslararası yatırım fonu Templeton'ın yöneticisi Mark Mobius, geçen haftaki küresel mali çalkantıların, Türkiye, Tayland ve Brezilya'daki yatırım enstrümanı fiyatlarını cazip hale
getirdiğini söyledi.

Mobius, son küresel mali gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, Merrill Lynch, Lehman Brothers ile AIG ve diğer şirketler hakkındaki kararların, mali piyasalarda, geçen yılın ortalarından bu yana hüküm süren belirsizliği sona erdirdiğini belirterek, bunun da piyasaları olumlu etkileyeceğini öne sürdü.

Mobius, mali piyasalarda yaşanan olayların, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı yükselen piyasalardaki yatırım fırsatlarını arttırdığını kaydetti.

28 milyar dolarlık bir fonu yöneten Mobius, ABD bankacılık sisteminde güvenin tam olarak yeniden inşa edilmesinin ise biraz zaman alacağını bildirdi. Yükselen piyasalardaki yatırım enstrümanı fiyatları, Asya mali krizine oranla 10 katın üstünde düşüş gösterdi.

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