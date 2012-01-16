-Kriz, Türkiye turizmini olumlu etkiledi MADRİD (A.A) - 16.01.2012 - Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Taleb Rifai, 2011'de dünyada turizmi ''Pozitif ama zor bir yıl'' olarak değerlendirdi. Genel Sekreter Rifai, DTÖ'nün Madrid'deki merkez binasında düzenlenen basın toplantısında 980 milyon turistin seyahat ettiği 2011 yılını değerlendirdi. Rifai, ekonomik kriz dışında, Arap Baharı gibi siyasi, sosyal meselelerin ve Japonya'daki tsunami gibi doğal felaketlerin turizmi bazı bölgelerde olumsuz etkilediğine işaret etti. Rifai ayrıca, Avro bölgesindeki finans krizine rağmen 2011 yılında 500 milyon turist sayısını geçen Avrupa'da yüzde 6 artış olduğunu ve ekonomik krizin turizm sektöründeki fiyatlar üzerinde çok fazla baskı yapmasının beklenmediğini kaydetti. DTÖ Genel Sekreteri, Kuzey Afrika ülkelerindeki siyasi krizin Akdeniz'deki Türkiye, İspanya ve Yunanistan gibi ülkeleri olumlu etkilediğini ancak bu ülkelerde görülen turizm sektöründeki gelişmelerin sadece buna bağlanamayacağını ifade etti. Rifai, ''Akdeniz'de turizmin en büyük ülkeleri İspanya, Portekiz, Türkiye, Yunanistan ve İtalya. 2011'de Ortadoğu 5 milyon, Kuzey Afrika ise yaklaşık 2 milyon turist kaybetti. Bu 7 milyon eğer bu bölgelere gitmekten vazgeçiyorsa, bu elbette diğer destinasyonlara yarıyor demektir'' şeklinde konuştu. Verilen bilgilerde ayrıca, dünyada turist sayısını en fazla artıran ülkeler, Çin (yüzde 38), Brezilya (yüzde 32), Hindistan (yüzde 32), Rusya (yüzde 21) olarak sıralandı. Bu arada 2011 yılında dünyada turizm gelirlerinde yüzde 9'luk artış olduğu ifade edildi.