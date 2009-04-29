Kriz turizmi de vurmaya başladı

Turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.2 azalarak 2 milyar 466 milyon dolara geriledi. Turizm giderleri, yüzde 11.3 oranında artarak 896 milyon dolar oldu. Çıkış yapan turist sayısı da yüzde 2.4 azalarak 3.6 milyona indi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Turizm İstatistikleri 2009 Yılı I. Dönem Sonuçlarını açıkladı. Bu çerçevede yapılan Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi ile, ziyaretçi profili, gezi karakteristikleri ve ülkemizin turizm geliri tahmin edildi. Bu anket yabancı ziyaretçiler ile yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilere uygulandı. Giriş Yapan Vatandaş Ziyaretçiler Anketi ile yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların profili, gezi karakteristikleri ve ülkemizin turizm gideri tahmin edildi.



Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi sonuçlarına göre 2009 yılı I. Dönem Turizm Geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 oranında azalarak 2 milyar 466 milyon 573 bin 727 dolar oldu. Bunun 1 milyar 790 milyon 860 bin 681 doları yabancı ziyaretçilerden, 675 milyon 713 bin 46 doları ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler seyahatlerini kişisel olarak veya paket tur ile gerçekleştirdi. Turizm gelirinin 2 milyar 258 milyon 656 bin 662 doları kişisel, 207 milyon 917 bin 65 doları ise paket tur harcamalarından oluştu.



YABANCI TURİST KİŞİ BAŞI 608 DOLAR HARCADI



Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. Dönemde en yüksek turizm geliri 945 milyon 578 bin 361 dolar ile Mart ayında gerçekleşti. Ocak ayında 798 milyon 687 bin 484 dolar, Şubat ayında ise 722 milyon 307 bin 882 dolar gelir elde edildi. Ocak - Mart döneminde kişi başı ortalama harcama yabancılarda 608 dolar, vatandaşlarda ise 975 dolar oldu.



Çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 azaldı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplam çıkış yapan ziyaretçi sayısı 3 milyon 636 bin 464 kişi oldu. Bunun 2 milyon 943 bin 175 kişisini yabancı ziyaretçi, 693 bin 289 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. I. Dönemde en fazla ziyaretçi 1 milyon 426 bin 537 kişi ile Mart ayında gerçekleşti. Ocak ayında 1 milyon 151 bin 951, Şubat ayında ise 1 milyon 57 bin 976 kişi Türkiye’yi ziyaret etti.



İLK ÇEYREKTE KİŞİ BAŞI HARCAMA 746 DOLAR



Giriş Yapan Vatandaş Ziyaretçiler Anketi sonuçlarına göre 2009 yılı I. Dönem Turizm Gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 oranında artarak 896 milyon 610 bin 492 dolar oldu. Bunun 851 milyon 50 bin 373 doları kişisel, 45 milyon 560 bin 119 doları ise paket tur harcamalardan oluştu.



Dönemde en yüksek turizm gideri 326 milyon 603 bin 864 dolar ile Mart ayında gerçekleşirken, Şubat ayında 287 milyon 901 bin 482 dolar, Ocak ayında ise 282 milyon 105 bin 147 dolar turizm gideri gerçekleşti. Ocak - Mart döneminde kişi başı ortalama harcama 746 dolar oldu.

