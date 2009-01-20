Kriz tüketici şikâyetlerini artırdı

Tüketicilerin, internet ortamında şikayetlerini duyurmak ve çözümünü sağlamak amacıyla hizmet veren "sikayetvar.com" adlı sitede, 6 yılda, 12 bin firmanın çeşitli ürün ve hizmeti nedeniyle şikayetçi olunduğu, son dönemde, ekonomik krizin etkisiyle banka kredi faizleri ve online alışveriş siteleriyle ilgili şikayetlerde yoğunluk meydana geldiği bildirildi.



Sitenin kurucusu Dr. Ömer Deveci, hasta şikâyetlerinin duyurulması amacıyla kurduğu sitenin, bir süre sonra tüketicilerin yaşadıkları sıkıntıları sanal ortamda paylaştığı bir platform haline geldiğini ve büyük ilgi görerek hızla büyüdüğünü, buna paralel olarak da firmaların ilgisini çektiğini kaydetti.



Siteye firmaların da üye olarak şikâyetlere yanıt verdiklerini ve sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade eden Deveci, "Aylık 10 binden fazla şikâyetin geldiği sitemizde, bugüne kadar 12 bin firma şikâyet edilmiş durumda. Şu ana kadar ürün ve hizmetlerinden şikâyetçi olunan firmalardan 3 bin 700'ü siteye üye olarak talep ve şikâyetleri yanıtladı" dedi.



Her ay on binlerce tüketicinin, ürün ya da hizmet almadan önce marka ya da şirket hakkında şikâyet olup olmadığını görmek için siteyi ziyaret ettiğini ifade eden Deveci, şunları kaydetti:



"Bu nedenle, iyi firmalar daha çok satış yapıp iyiye gidiyor, kötülerin durumu da daha kötüye gidiyor. Durumu kötüye gidenler, yoğunlaşan şikâyetlerle hemen belli oluyor.



Tüketici şikâyetleri son dönemde katlanarak artıyor. Talebe yetişmek için yakında mevcudun 3 katı büyüklüğünde bir ofise taşınarak 14 olan çalışan sayımız da artıracağız. Bir ay sonra ise yeni bir arayüzle tüketicilerin karşısına çıkacağız. Böylelikle hangi konularda şikâyet eğilimi var, grafiksel olarak daha net şekilde görülebilecek."



Deveci, şikâyet konularının, yıllara, mevsime ve dönemlere göre değiştiğini ifade ederek, "Dönemin özelliğine göre, bir ürün ve hizmet ya da bir firma hakkında şikâyetler yoğunlaşıyor. Örneğin yazın turizm ve oteller konusunda, Kurban Bayramı sonrasında ise en çok otobüs firmalarında yoğunlaşma oluyor" dedi.



Kriz şikayetleri artırdı



Son dönemde yaşanan global ekonomik krizin etkisiyle şikayetler artış gösterirken, bankacılık sektöründeki yoğunlaşmaya dikkati çeken Deveci, "Özellikle kredi faizleri üzerine şikayetler var. Bankalar son dönemde kendilerini korumak adına geri ödemeler konusunda yeni uygulamalara yöneldikçe kredi sahipleri soluğu sitede almaya başladılar. Ayrıca, krizin etkisiyle son dönemde internet ortamında hizmet veren iki alışveriş sitesi battı. Mevcut siteler de ürün tedarikinde sorunlar ya da gecikmeler yaşıyor. Bu da söz konusu sitelerle ilgili şikâyetlerin artmasına neden oluyor" dedi.



Deveci, kamu kuruluşları hakkındaki şikâyetlerin de arttığını belirterek, "Örneğin Merkez Bankası hakkında, 'Japon yenine neden müdahale etmiyor', 'düşük kur politikasından ne zaman vazgeçecek' gibi şikâyetler var. Site, son dönemde vatandaşın yönetimlere ve hükümete sesini duyurma alanı haline geldi. Başbakanlık ve bakanlıklar hakkında bile 261 şikâyet var. Ayrıca, belediyeler de en çok şikâyet edilen kurumlar arasında" diye konuştu.



Kamu kuruluşlarının önceden şikâyetler konusunda tepki vermediğini, ancak bu durumun değişmeye başladığını söyleyen Deveci, "Kısa süre önce Ziraat Bankası siteye üye oldu ve şikâyetleri çözmeye başladı. Kısa sürede diğer kamu kuruluşlarının da şikâyetlere yanıt vereceğini düşünüyorum" dedi.

