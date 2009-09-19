Kriz, tüketici alışkanlıklarını yönlendiriyor

Küresel boyutta kalıcı olmaya başlayan kriz, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına da yön veriyor.



Modası birkaç ay sonra geçebilecek çantaya bir servet ödeyenlerin sayısı gittikçe azalıyor. Modayı yakından takip edip "trendy" ürün kovalayanlar bu arzularını Zara, H&M, Mango gibi "fast fashion"ın belkemiğini oluşturan markalarla gideriyor. Böylece modası çabuk geçebilecek ürünleri uygun fiyata alabiliyorlar.



Kadınların tercihi çanta



Bir ürüne birkaç bin dolar harcamayı göze alanlar, yıllarca kullanabilecekleri, statü sembolü sayılan ürün satın alıyorlar. Kadınlar, bu tip alışverişlerde en çok çantaya para harcarken; erkeklerin en çok tercih ettiği ürünler saat ve takım elbise.



Fiyatı on binlerce dolarla ifade edilen Vacheron Constantin, Patek Philippe yerine, birkaç bin dolarlık Omega ve Longine marka saatler, kriz dönemlerinde daha çok tercih ediliyor. Hemen her renk takım elbise, ayakkabı ve kemerle giyilebilecek en garanti model ve renkler bu dönemde daha çok satılıyor.



Takım elbiselerde ise düz renkler, genelde de füme ve lacivert tercih ediliyor. İyi bir markanın klasik kesimli takım elbisesini satın alanlar kadar, içinde bulunduğumuz kriz döneminde özel diktirenlerin sayısı da küçümsenemeyecek kadar çok. Kişiye özel takım elbise, özellikle zengin tüketicilerce son yıllarda artan bir şekilde tercih edilmeye başlandı.



Alternatifler artıyor



İyi bir saat veya takım elbise almaya gücü yetmeyenler ise kol düğmesi ile kaleme yatırım yapıyor. Türkiye'de üst segmentte Mont Blanc kalem ve kol düğmeleri çok beğeniliyor. Bütçe küçüldükçe alternatifler artıyor. Kalem ve kol düğmesini, iyi bir gömlek ve kravat izliyor.



Şık restoranlarda yemek yemeyi azaltan ve evde daha sık zaman geçiren tüketiciler, gastronomi ile ilgili kitaplara yönelip evde iyi yemek ve şarapla daha kaliteli zaman geçirmeye odaklanıyorlar. Kimi tüketiciler de marketteki iyi şaraplara yöneliyor. Bu şekilde bile lüks restoranlardaki en kötü şaraba ödedikleri paradan daha az bir bütçeyle marketteki en iyi şarabı alabiliyorlar.



Kriz, tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Böyle sürüp gittiği sürece, tüketim kalıplarını dönüştürmeye devam edecek gibi de görünüyor.



Küresel boyutta kemikleşmeye başlayan kriz, tüketicilerin giyim ve alışveriş alışkanlıklarına da yön veriyor. Modası birkaç ay sonra geçebilecek çanta.

