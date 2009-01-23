'Kriz, TL'ye yüzde 10 değer kaybettirecek'

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, kriz bitimine kadar TL'nin yüzde 10 değer kaybedeceğini iddia etti.



Erçel, Lüleburgaz İşadamları Derneği (LİAD) ve Dünya gazetesince ortaklaşa düzenlenen

"2009 yılında İşadamlarını Neler Bekliyor?" konulu panelde, geçen yıl ekim ayından itibaren kürezel krizin derinleşmesiyle bazı uluslararası finans kuruluşlarının battığını hatırlatarak, bunların zararlarının ne olduğunun henüz belli olmadığını ifade etti.



2009 yılında işadamlarını zor günlerin beklediğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda yüzde 7 enflasyon bekliyoruz. Türkiye'nin döviz geliri ekonomisi büyüyor. Büyüme daralmaya gidecektir. İç talepte büyümeyi bilemiyoruz. Kriz bitiminde TL yüzde 10 değer kaybedecektir" diye konuştu.



İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Alkin de, krizin ABD'de emlak fiyatlarının yükselmesi, bankaların, emlak almak isteyenlere kredi vermesinden, sonra da kredileri geri alamamasından kaynaklandığını bildirdi.



'İhracat kabiliyeti olan ülkeler döviz biriktirmeye devam edecek'



Alkin, "Bu krizde diğer krizler gibi gelip geçecek. Kimine göre 2010 yılında kimine göre ise 2011 yılında bitecek. İhracat kabiliyeti olan ülkeler döviz biriktirmeye devam edecektir. Japonya ve Çin döviz biriktirip ABD'ye yatıracaklar. Avrupa'ya güvenmiyorlar. Bize yatırmış olsalar, alt yapımız, idare yapımız buna imkan vermiyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin cüssesi iri değil. Her ülkede ekonomiye bir kişi karışırken, bizim ülkemizde ise 5 kişi karışıyor. ABD halkı yavaş yavaş para harcamaya başlarsa, Türkiye'de başını kaldırmaya başlar. 2011 yılına kadar sıkıntılarını çekeceğiz" dedi.

