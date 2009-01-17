Kriz teğet geçmedi, fena vurdu

Başbakan’ın en yakınındaki isimlerden TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’dan ilginç çıkış…





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kriz Türkiye’yi teğet geçiyor” açıklamasına kendisine ‘en yakın’ bürokratlardan biri olan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’dan itiraz geldi. Bayraktar, “Bu, dünyanın yaşadığı en büyük kriz. ’Türkiye’ye uğramadı, teğet geçti’ dendi. Ama Türkiye’yi de fena vurdu” dedi.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, “Bu, dünyanın yaşadığı en büyük kriz. İnsanlar anlamadı, ‘Türkiye’ye uğramadı, teğet geçti’ dendi, Türkiye’yi de fena vurdu” dedi. Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi 4. sınıf öğrencilerinin düzenlediği toplantıda, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, ekonomik krizle ilgili bir soru üzerine, “ithal bir kriz yaşandığını ve bu krizin Türkiye’yi de fena vurduğunu” söyledi.



Türkiye’nin uluslararası bağlantıları, AB ve IMF ile yoğun ilişkileri olan bir ülke olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:



“Eskiden krizden köylüler hiç etkilenmezdi. Tarlada ürettiğini yerdi. Şimdi, uluslararası ilişkiler nedeniyle herkes çok etkileniyor. Bu, dünyanın yaşadığı en büyük kriz. İnsanlar anlamadı, ‘Türkiye’ye uğramadı, teğet geçti’ dendi, Türkiye’yi de fena vurdu. Ama karamsar olmamak lazım. Bu yılın 8-9’uncu aylarında kriz düz bir çizgi izleyecek. Hükümet ciddi tedbirler almak zorunda. Zaten Merkez Bankası ciddi bir faiz indirimi yaptı. Biz de krizden ciddi anlamda etkilendik. Hazine’den hiç para almıyoruz. Kendi kaynaklarımızı yaratıyoruz. Ancak, aylık 650 milyon TL olan ödemelerimiz, artık 450 milyon TL’ye düştü. Yatırımları azalttık ama kaynak bulursak tekrar artırırız. İstihdama etkisi nedeniyle inşaat sektörünün desteklenmesi, kredi kolaylığı sağlanması lazım.” Bayraktar, bir soru üzerine, Türkiye’nin ileri konut yapım teknolojilerini kullanabilecek durumda olduğunu belirtirken, ancak sorunun “fakir insanlara konut yapmak ve öncelikle barınma sorununu çözmek” olduğunu söyledi.



Ucuz teknoloji getireceğiz



Ucuz inşaat teknolojilerini Türkiye’ye getirme konusunda ciddi çalışmalar olduğunu, bu konuda ABD, Brezilya, Meksika gibi ülkelerde incelemeler yaptıklarını anlatan Bayraktar, öğrencilerin TOKİ’den konut alanların şikayetleri ile ilgili sorusu üzerine, Türkiye’de ara eleman sıkıntısı olduğuna işaret etti.



Bayraktar, müteahhitlerde de bir formasyon bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:



“Herkes mühendis, profesör olmak istiyor. Gelişmiş ülkelerde çocuklar temel eğitimden sonra mesleki eğitime yönlendiriliyor ve bu teknik elemanlar daha fazla para kazanıyor. Türkiye de ise gizli bir el çocukları düz liselere yönlendiriyor. Japonya’da yüzde 65-70 düzeyinde olan mesleki eğitim oranı, Türkiye’de yüzde 35. O zaman da teknik eleman, ara eleman sorunu yaşanıyor.”