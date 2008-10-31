Kriz tanımayan fuar!

Dünyanın krizi konuştuğu şu günlerde İstanbul'da açılan Milyoner Fuarı'nda 100 bin doların altında ürün bulmak neredeyse imkânsız. CNR Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen ve dünyanın en lüks fuarı olarak bilinen Millionaire Fair'de sergilenen eserlerin toplamı 300 milyon dolar.



Rus işadamı Roman Abramoviç'in 190 bin Euro değerindeki yatı, ABD Başkanı George Bush tarafından satın alınarak Beyaz Saray'a götürülen paha biçilemeyen altın işlemeli halı, yine zengin bir Rus'un 980 bin dolara aldığı saat, yılda sadece 40 tane üretilen Gumpert marka araba, tamamen altından hazırlanan cep telefonu, ziyaretçilerin dikkatinden kaçmıyor.



'Ultra zenginler jetleriyle geliyor'



500 milyon dolarlık iş hacminin beklendiği fuarın açılış konuşmasını yapan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, dünyanın milyonerlerinin yeni tercihinin Türk mal ve hizmetleri olacağını söyledi. Tüzmen, "Türkiye artık birinci lig ülkeler arasındaki yerini aldı. Ultra zenginler özel uçaklarıyla İstanbul'daki fuara geliyor." dedi.



'Krizde fuarın Türkiye'de yapılması çok anlamlı'



Dört gün açık kalacak Millionaire Fair'in açılışında konuşan Tüzmen, ihracatçılarla birlikte Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'te en az 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirme hedefi koyduklarını aktardı. Bunun için kaliteli mal ve hizmetlerin tüm dünyada tanıtılabilmesinin önemli olduğunu kaydeden Tüzmen, herkesin kriz konuştuğu bir dönemde bu fuarın Türkiye'de yapılmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.



Lüks tüketim pazarı 200 milyar dolar



"Fuar için İstanbul'un seçilmiş olmasının son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın milyonerlerinin yeni tercihi Türk mal ve hizmetleri olacaktır" diyen Tüzmen, giderek artan lüks tüketim pazarının 200 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Zenginlerin en fazla parayı zaman satın almaya harcadıklarını, bütün dünya milyonerlerinin bu zamanı Türkiye'de geçirmelerini sağlamak gerektiğini vurgulayan Bakan Tüzmen, "İstanbul'un dünyanın bir moda ve yeni milyonerler şehri olduğunu ispatlayabilirsek, ülkemize önemli katkılar sağlayabileceğimize inanıyorum." dedi.



Stantları ziyaret ederken gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kürşad Tüzmen, dünyada krizler yaşandığını, ancak daima milyonerler de olduğunu ifade ederek, Milyoner Fuarı'nın dünyanın 6 seçkin kentinde yapıldığını, bu ülkelerin ekonomik açıdan en fazla gelecek vaat edenler arasından seçildiğini, bu kez İstanbul'un tercih edildiğini söyledi.



15 bin ziyaretçi bekleniyor



Öte yandan Millionaire Fair'e, Dubai, Bahreyn, Katar gibi Ortadoğu ülkelerinden; Yunanistan, Bulgaristan, Suriye gibi komşu ülkelerden; Rusya, Makedonya, İngiltere, İspanya, İsviçre, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi katılıyor. En çok katılımın Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'dan olacağı fuarı, 2 bini yabancı toplam 15 bin civarında ziyaretçinin gezeceği belirtiliyor.



Saatte 400 kilometre yapıyor



Yılda sadece 40 tane üretilen dünyanın en hızlı otomobili de özellikle hız tutkunlarının gözdesi oldu. 587 bin Euro değerindeki Alman malı Gumpert, Audi fabrikasında üretiliyor. 650 beygir gücüne sahip arabaya ancak zenginler binebiliyor.

