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Ekonomi

Kriz Susam Sokağı yaratıcılarını işinden etti

Kriz ünlü çocuk programı Susam Sokağı'nı vurdu. Programı ve kuklalarını yaratan atölye, işgücünün 5'te birini işten çıkardı.

12 Mart 2009 02:00

Wall Street'teki kriz tüm dünyada çocukların ilgiyle izlediği Susam Sokağı'nı da vurdu. Susam Sokağı'nı ve kuklalarını yaratan atölye, işgücünün 5'te birini işten çıkardı.

40 yılı aşkın bir süredir çocukların ilgiyle izlediği Susam Sokağı da küresel krizin mağdurları arasına girdi. Wall Street Susam Sokağı'nı da vurdu.

Susam Sokağı atölyesi işgücünü yüzde 20 oranında azaltma kararı aldı. New York merkezli atölye 67 çalışanını işten çıkardı.

Yapılan açıklamada "Stratejik önceliklerimizden ödün vermemek için daha az sayıda kaynakla çalışacağız" denildi.

Ancak atölye, çocukların eğitimine destek olmaya devam edeceklerinin mesajını da verdi.

Kar amacı gütmeyen Susam Sokağı atölyesi PBS'e sattığı programlar ve program lisanslarından gelir elde ediyor.

Atölyeye,, hükümet kurumları, vakıflar ve bazı özel şirketler de fon desteği veriyor.

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