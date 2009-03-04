Kriz şubat ayında fiyatları düşürdü

Geçen yıla kıyasla yıllık enflasyon TÜFE’de 1.37 puan, ÜFE 1.72 puan geriledi

195 maddenin ortalama fiyatı arttı

Konut ve giyim enflasyonu aşağı çekti

Tarım yüzde 1.63, sanayi yüzde 1.07 arttı



Zam şampiyonu sivri biber oldu



Fiyatlar en çok Gaziantep ve Adıyaman’da arttı

Ekonomideki yavaşlama, üretim ve harcamalardaki daralma iç talebi de azaltarak enflasyondaki düşüşün sürmesine neden oluyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamalarına göre Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,34 gerilerken, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) yüzde 1,17 arttı.Enflasyonun eksi çıkmasında giyim grubunda görülen indirimler ve Şubat'ta doğalgaz fiyatlarının ucuzlaması etkili oldu.TÜİK'in 2003 baz yılı verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,73, ÜFE'de yüzde 6,43 arttı.Yılın 2 ayında, TÜFE yüzde 0,06 gerilerken, ÜFE yüzde 1,40 oranında artış gösterdi.Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,41, üretici fiyatlarında yüzde 12,63 düzeyinde gerçekleşti.Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9.10, ÜFE'de yüzde 8.15 olmuştu. Böylece, Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE'de 1,37 puan, ÜFE'de 1,72 puan altında gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla aylık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 0,34 gerilerken, ÜFE'de yüzde 1,17 arttı. 2008 yılı Şubat ayında ise TÜFE yüzde 1,29, ÜFE yüzde 2,56 olmuştu.Buna göre aylık bazda enflasyon, geçen yıl Şubat ayına göre TÜFE'de 1,63 puan, ÜFE'de ise 1,39 puan düşüş gösterdi.TÜFE'de Ocak ayında endekste yer alan 449 maddeden 69 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 195 maddenin ortalama fiyatında artış, 185 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.ÜFE'de ise Ocak ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 175 maddenin ortalama fiyatında değişim meydana gelmedi, 334 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 259 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.Şubat ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0.05 artarken, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 0.52 geriledi. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0.26, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0.46 azaldı.TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3.43 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti.Şubat ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1.40, lokanta ve otellerde yüzde 0.59, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.10, sağlıkta yüzde 0.10, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.02 artış yaşandı.Eğlence ve kültürde yüzde 0.17, eğitimde yüzde 0,34, konutta yüzde 0.99, ev eşyasında yüzde 1, haberleşmede yüzde 1.18, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.58 düşüş meydana geldi. Doğalgaz indiriminin etkisiyle konutta düşüş yaşanırken, giyim grubunda da fiyatların gerilemesi enflasyonun eksi çıkmasında etkili oldu.Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 17.04 ile konut grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 14.23'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12.8'le lokanta ve oteller, yüzde 9.91'le eğlence ve kültür izledi.Sektörlere bakıldığında tarımda yüzde 1.63, sanayide yüzde 1.07 artış oldu. ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 10.02 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti.Sanayinin üç sektöründen elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 8.76, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.76, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.33 artış yaşandı.Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 19.63'lük fiyat artışıyla sivri biber oldu. Onu yüzde 14.67 ile mücevher, yüzde 8.37 ile tavuk eti, yüzde 8.16'yla taze balık ve yüzde 7.30'la LPG dolum ücreti takip etti. Fiyatı en çok düşen ürünse yapılan yüzde 15.51'lik indirimle doğalgaz oldu.26 bölge içinde TÜFE'nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge yüzde 0.59 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesi oldu. Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 2.26 ile İzmir, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 10.17 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13.07 ile yine Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.