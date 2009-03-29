Kriz stüdyo daireleri popüler yaptı

Ekonomik kriz sonrası 1+1 stüdyo dairelerin popülerliği arttı. Bazı firmalar yüksek maliyetine rağmen projelerini değiştirerek stüdyo daire üretimini tercih etmeye başladı.



Yalnız yaşayanların artması ve ekonomik kriz, önceki yıllarda sadece yatırım amaçlı satın alınan stüdyo dairelere ilgiyi yükseltti. Bazı firmalar diğer dairelere göre daha maliyetli olmasına rağmen stüdyo daire üretimini tercih ederken, bazı firmalar da projelerindeki stüdyo tipi dairelerin sayısını artırıyor.



Referans gazetesinin hazırladığı habere göre, Fi Yapı, Beylikdüzü'nde bin 591 konutluk projenin tamamını stüdyo dairelere çevirirken, Aşçıoğlu İnşaat da, Mecidiyeköy'deki likör fabrikasının yerine inşa edeceği projeyi son anda değiştirip 900 konutluk stüdyo daire projesine çevirdi. Dumankaya ve Oyak İnşaat ise, mevcut projelerindeki stüdyo daire sayısını artırma kararı aldı.



Satışı daha kolay



Ekonomik krizin stüdyo daire trendini artırdığını belirten Fi-Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, "Ekonomik krizden önce stüdyo daireler yatırım amaçlı alınırdı. Şimdi ise insanlar artık küçük evlerde yaşamaya alışıyor" dedi. Fiyaka Beylikdüzü'nde bin 591 konutluk projelerinin tamamını 1+1 stüdyo daire olarak inşa ettiklerini kaydeden İnan, stüdyo dairenin maliyetlerinin 3+1 daire yapımına göre daha fazla olduğunu, ancak satış kolaylığı yönünden avantaj sağladıklarını söyledi. İnan, 44 bin TL'ye stüdyo daire sattıklarını ve yüzde 20 kâr marjları bulunduğunu kaydetti.



Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu da, büyük evlerin satışlarının yavaşlamaya başlaması ve stüdyo dairelere ilginin artması nedeniyle, Mecidiyeköy'deki likör fabrikasının yerine inşa edecekleri projeyi son anda tamamen değiştirdiklerini açıkladı. Aşçıoğlu, eylül ayında satışına başlayacakları projede 900 stüdyo dairenin yer alacağını dile getirdi.



Boşanmalar da etkili oldu



Boşanmaların artmasıyla ve çocukların üniversiteye başlamasıyla birlikte stüdyo dairelerin tercihte öncelik kazandığını dile getiren Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dumankaya ise, "İnsanlar kullanmadıkları odaların bulunduğu büyük evlerde yaşamak yerine daha küçük daireler istiyor" değerlendirmesinde bulundu. Tuzla'da inşa ettiği 280 dairenin 84'ünü stüdyo tipi olarak inşa ettiklerini ve 39 bin TL'den satışa sunduklarını belirten Dumankaya, Kurtköy'de bulunan Minimal projelerinde ise 179 dairenin 24'ünü stüdyo daire olarak 55 bin TL'den satışa sunduklarını kaydetti.



Oyak İnşaat Genel Müdürü Oğuz Demirkılıç da, stüdyo dairelere talep artınca fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. İkitelli'de Oyakkent projesine başladıklarında bin 96 konutlarından 48 tanesini stüdyo daire şeklinde inşa ettiklerini kaydeden Demirkılıç, projenin ikinci etap satışlarına başladıkları bugünlerde ise 471 konutun 60 tanesini stüdyo daireye çevirdiklerini söyledi. Projelerinde bu dairelerden sadece 11 tane kaldığını anlatan Demirkılıç, stüdyo daire fiyatlarının 129 bin TL olduğunu belirterek, bu daireleri diğer dairelere göre daha hızlı sattıklarına dikkat çekti. 2. etabın 2. faz satışlarına önümüzdeki yıl başlayacaklarını dile getiren Demirkılıç, "İkinci fazda 807 konut olacak ve stüdyo daire sayısını 78'e çıkaracağız. Büyük konutlara olan ihtiyaç her geçen gün azalıyor. Küçük dairelere talep artıyor ve sonuçta da bu dairelerde değer bazında artış yaşanıyor" diye konuştu.



Konutun 'esas oğlanı' olacak



Mimart Yapı Armada City projesinin Satış Koordinatörü Haldun Özbatur, ileride stüdyo dairelerin konut sektörünün 'esas oğlanı' olacağının altını çizdi. Stüdyo dairelerdeki fiyatların ucuz olduğunu ve çeşitli amaçlarla kullanılabildiğini anlatan Özbatur, Armada City Çorlu projelerindeki bin 72 konutun 83 tanesinin stüdyo tipi daire olduğunu, bu dairelerin yüzde 40'ını 2.5 ay içinde sattıklarını ifade etti. Remax Türkiye İş Geliştirme Lideri Ebru Karahan ise, özgürlük kavramının artmasıyla stüdyo dairelere olan ilginin arttığını ve son 5 yıldır bu dairelerin daha fazla satıldığını belirtti.



