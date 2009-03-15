‘Kriz sonrası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, kriz sonrasına hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Acar, Rize'de yapımı devam eden otomobil satış merkezinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Otomobil satış ve bakım merkezini haziran ayında hizmete açmayı planladıklarını belirten Acar, "Rize'nin yanı sıra İzmir'de ve İsviçre'de yeni yatırımlarımız var. Tarım alanında iş makinesine ciddi anlamda ihtiyaç var. Bunun için İzmir fabrikamızda tarım aracı üreteceğiz. Rize'den ise Sarp Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi ile Gürcistan ve diğer Orta Doğu ülkelerine otomobil ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi.



Krizin önümüzdeki dönemlerde düşüşe geçeceğini kaydeden Acar, şunları söyledi:



"Kriz var diye oturup bekleyemeyiz. Kriz sonrasına hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyimser tutumla yatırımlara devam ediyoruz. Son üç ayda satışlardaki düşüşün önümüzdeki günlerden itibaren artacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektöründe özel tüketim vergisinin düşürülmesi (ÖTV) satışlara katkı sağlayacaktır. İnsanlar Türkiye'de otomobile lüks olarak bakıyor. Dünya ise bir ihtiyaç olarak değerlendiriyor."



(AA)

