Kriz seksi etkiledi sözü AKP’lileri kızdırdı

Kriz ortamının cinsel hayata olumsuz etkisiyle ilgili tartışmalar, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerine de girdi.



Üroloji profesörü olan CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız, önceki gece bütçenin sağlık maddeleriyle ilgili konuşmasında konuyu "kriz ve cinsel yaşam dengesi"ne getirdi. Yıldız’ın konuşmasından rahatsız olan AKP’lilerin tepkisi ise tutanaklara, "AKP sıralarından gürültüler" şeklinde yansıdı. AKP Samsun Milletvekili Ahmet Yeni de "Hocam bu cümleler olmadı" diye bağırdı.



Yıldız, konuşmasında şunları söyledi: "Ben hekim olarak karşınıza çıktım, bir üroloji hekimiyim. Krizin psikolojik olup olmadığını, algılanmanın psikolojik olup olmadığını bilmiyorum. Fakat şu gerçek ki, bu kriz nedeniyle herkesin psikolojisi bozuldu. İntiharları görüyorsunuz zaten. Bugün ülkenin en ünlü psikiyatristleri kendilerine gelen hastaların son zamanlarda çok sayıda arttığını belirtilmektedirler. Bir ürolog olarak üreme sağlığıyla da ilgileniyorum, cinsel fonksiyon bozukluklarıyla da ilgileniyorum. Cinsel işlev bozukluklarıyla uğraşan merkez, son zamanlarda başvuran hastaların yüzde 30 arttığını ifade etmiştir. Ünlü bir işadamımız krizin cinsel fonksiyonları bozduğunu ifade etmiştir. Bu gidişle hiç çocuğu olamayacak bu strese giren vatandaşların. Korkarım ki bu Başbakan’ın ‘En az üç çocuk yapın’ söylemiyle bağdaşmayacak. Bunların üreme sağlığını bozduğunu biliyoruz. Türkiye’de cinsel fonksiyon bozukluğu nedeniyle başvuran hastaların yaş ortalaması 29... Üretken çağda, çalışma çağında..."



Ağır konuştu özür diledi



Bu arada dün bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır’ın sözleri soğuk duş etkisi yaptı. Bütçeyi eleştirmek için kürsüye çıkan Şandır, sorunlardan söz ederken, "Asayiş güvenlik sorunları azalmadı. Günde kaç cinayet işleniyor? 17 aylık kız çocuğunun ırzına sizin döneminizde geçildi" dedi. AKP milletvekilleri, "Bu nasıl söz, çok ağır" diye müdahale edince, Şandır, "Doğru, ağır oldu. Üzüntülerimi ifade ediyorum" diye düzeltti.



