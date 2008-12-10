Kriz, seks turizmini vurdu







Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan fahişelik ve genelevler de küresel finansal krizi hissetmeye başladı.



Seks turizminde öne çıkan ülkeler arasında yer alan Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da da, bu amaçla gelen turist sayısında azalma görülüyor. Prag’da internette faaliyet gösteren ve sanal seks üzerine çalışan Big Sister genelevi bile bunun etkilerini yaşıyor.



Turist sayısı azaldı



İnternet genelevinde müşteriler dijital menüde istedikleri özellikte kızları seçerek sanal seks yapabiliyor. Bu finansal girişimin Pazarlama Müdürü olan Carl Borowitz, krizin Prag’a seks turizmi için gelenlerin sayısını azalttığını söyledi. Bu alanda çok fazla rekabet olduğuna da değinen Borowitz, çok fazla ücretsiz porno siteleri olduğunu ve insanların seks için öderken iki kere düşünmeye başladığını kaydetti.



Gelirlerde yüzde 20 düşüş



Big Sister, krizin etkisini hisseden tek genelev değil. Avrupa ve ABD’de genelev sahiplerinin çoğu krizin etkisi nedeniyle kemer sıkma politikasına neden oldu. Almanya Berlin’deki en büyük genelevlerden biri olan Artemis’in Müdürü Egber Krumeich, resesyonun genelde seks ticaretinin zirveye çıktığı kasım ayında gelirlerinde yüzde 20 düşmeye neden olduğunu kaydetti. Amerika Nevada’daki Mustang Ranch de, yüksek gelir getiren müşterilerindeki düşüş nedeniyle çalışanlarını yüzde 30’unu işten çıkardığını açıkladı.



400 milyon Euro getiriyor



Çek Cumhuriyeti’nde fahişeler ’gri bölge’de faaliyet gösteriyor ve geniş oranda hoşgörülüyor. Büyük bir sektör olarak görülen seks, ülkeye yılda 400 milyon Euro’luk gelir getiriyor. Bu gelirin yüzde 60’ı yabancı turistlerden geliyor.

