Kriz, Rus turizmini vurdu



Rusya Tur Operatörleri Birliği Direktörü Maya Lomidze, bu yıl yurtdışı turist çıkışlarında 2013 yılına kıyasla yüzde 40 – 50 civarında azalma kaydedildiğini açıkladı.

Güvensizlik ve azalan satın alma gücünü yurtdışı turist çıkışlarındaki gerileme nedenlerinin başında sayan Lomidze, dış politik faktörlerin de çıkışları azalttığını söyledi. Rusya turizm yetkilisi Lomidze, Ukrayna krizi nedeniyle birçok Rus vatandaşının Batıda "istenmedikleri" duygusu yaşadıklarını söyledi.

Azalan talep, turizm branşında faaliyet gösteren birçok Rus şirketin iflasına neden oldu. Türkiye ve Mısır, Rus turistlerin 2014'te gözde destinasyonları arasındaydı. Uzmanlar, gerileyen talebin Türk turizmini de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Yunanistan ve İspanya, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında geçen yıl en çok Rus turist çeken ülkeler oldu. Moskova'daki Alman Büyükelçiliği, bu yıl Almanya'ya vize başvurularının geçen yıla kıyasla yüzde 16 – 20 oranında azaldığını açıkladı.