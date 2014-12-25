T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Kriz, Rus turizmini vurdu

Ekonomik kriz ve rublenin dolar karşısındaki değer kaybı, Rusya'da dış turizmi vurdu. Kriz, Rus turistlerin gözde ülkelerinden Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında büyük düşüş gözleniyor.

25 Aralık 2014 12:14


Rusya Tur Operatörleri Birliği Direktörü Maya Lomidze, bu yıl yurtdışı turist çıkışlarında 2013 yılına kıyasla yüzde 40 – 50 civarında azalma kaydedildiğini açıkladı.

Güvensizlik ve azalan satın alma gücünü yurtdışı turist çıkışlarındaki gerileme nedenlerinin başında sayan Lomidze, dış politik faktörlerin de çıkışları azalttığını söyledi. Rusya turizm yetkilisi Lomidze, Ukrayna krizi nedeniyle birçok Rus vatandaşının Batıda "istenmedikleri" duygusu yaşadıklarını söyledi.

Azalan talep, turizm branşında faaliyet gösteren birçok Rus şirketin iflasına neden oldu. Türkiye ve Mısır, Rus turistlerin 2014'te gözde destinasyonları arasındaydı. Uzmanlar, gerileyen talebin Türk turizmini de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Yunanistan ve İspanya, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında geçen yıl en çok Rus turist çeken ülkeler oldu. Moskova'daki Alman Büyükelçiliği, bu yıl Almanya'ya vize başvurularının geçen yıla kıyasla yüzde 16 – 20 oranında azaldığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EkonomikRusyaRusTürkiyeTur Operatörleri Birliği Direktörü Maya LomidzeLomidzeLomidze UkraynaBatıdaMısır RusTürkAvrupa BirliğiAlman BüyükelçiliğiAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24