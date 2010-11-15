Kriz rolleri değiştirdi artık Yunanlılar Türkiye’de iş arıyor

T24 - Avrupa Birliği’nin kapılarını açılmasıyla Türklerin akınına uğrayacaklarından çekinen Yunanistan’da, ekonomik kriz bu düşünceyi tersine çevirdi. Artık Yunanlılar çalışmak için Türkiye’de iş aramaya başladı.



Yunan gençler, Yunanistan Başkonsolosluğu ve Selanik’teki Kuzey Yunanistan Türk-Yunan İş Konseyi’ne başvurmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Yunanistan’da yıllardır yaygın olan “AB kapılarını açarsa çalışmak için gelecek Türklerin akınına uğrayacağız” efsanesi ekonomik krizle birlikte son buldu. Artık Yunanlılar çalışmak için Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı. Ekonomik krizin giderek büyümesi karşısında Türkiye’yi çare gören Yunanlılar, İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu ve Selanik’teki Kuzey Yunanistan Türk-Yunan İş Konseyi’ne başvurarak Türkiye’de iş arıyorlar. Özellikle gençler Türkiye’de çalışmayı isterken, İstanbul’u ‘çözüm’ olarak görüyorlar.

Yılbaşından itibaren arttı

Her ay iş için en az 10 başvuru alan İstanbul’daki Yunan Başkonsolosluğu ticaret yetkilisi Yiannis Karkanis, geçen yıla kadar tek bir başvuru bile yapılmadığını vurgularken, yılbaşından sonra başvuruların gelmeye başladığını ve sürekli arttığını belirtti. İş başvurusu yapanların niteliklerinden söz eden Karkanis, şunları söyledi: “Başvuruları özellikle gençler yapıyor. Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden çiftler ve aileler çalışmak için Türkiye’ye gelmek istiyor. Çoğunun belirli bir vasfı yok ve Türkçe de bilmiyorlar.”

Ülkeyi bilmiyorlar

Kathimerini Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Karkanis, Türkiye’deki işsizlik rakamlarına ve maaş düzeylerine dikkat çekerek, “Türkiye’de maaşlar 300 Euro civarında. Bu durumda çalışmak için başvuruda bulunanların ya umudu kırılmış ya da göçetmek istedikleri ülkenin realitesini bilmiyorlar. Türkiye’de azalma istikametinde de olsa işsizlik oranı yüzde 15” diye konuştu.

Her gün 1 başvuru

Kuzey Yunanistan-Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı Jano Apikyan ise, her gün en az 1 başvuru aldıklarını söyledi. Kuzey Yunanistan-Türk-Yunan İş Konseyi’ne gelen başvuruların Başkonsolosluktan farklı olduğunu vurgulayan Apikyan, şöyle konuştu: “Bize başvuranların çoğu Türkçe öğrenmiş, çoğu üniversite mezunu kişiler. Türkiye’de 400 civarında Yunan şirketinin faaliyet göstermesi de başvuruların sürekli artmasında rol oynuyor.”

Papandreu: Borcumuzu ödeme süresini uzatın

YUNANİSTAN Başbakanı Yorgo Papandreu, AB ve IMF’den 2010-2013 yılları arasında alınacak 110 milyar Euro’luk kredinin ödeme süresinin geciktirilmesini istediklerini açıkladı. Papandreu, Proto Thema Gazetesi’ne verdiği demeçte, ”Borç ödeme süresinin uzatılması gündemde. Ancak asıl sorun devlet sektöründeki açıktır” dedi. AB ve IMF ile imzalanan anlaşma her kredi diliminin, üç yıl sonrasında iki yıl içinde 8 eşit taksitte ödenmesini öngörüyor. Yunanistan, 2014’den itibaren en az 70 milyar Euro ödemek zorunda kalacak.

İstanbul’u cazip görüp tercümanlık için geliyorlar

TÜRKİYE’yede iş bulmak için fırsat arayan Yunanlılar arasında, temelli yerleşmeyi kararlaştıranlar da bulunuyor. Türkiye’ye yerleşmeyi kararlaştıran Batı Makedonya Üniversitesi Balkan Ülkeleri Araştırmaları mezunu Yeorgia Yiamburi, eğitim gördüğü alanda Yunanistan’da çalışma imkanı bulunmadığını belirterek, “Bu nedenle Türkiye’deki üniversitelere ve şirketlere başvurdum” diye konuştu. Aynı fakülteden mezun Dimitrios Survalis ise, sürekli büyüyen İstanbul’un gençler için cazip olduğunu ifade ederek, “Yunanistan’ın karanlık ekonomik durumu ve gençlerin iş bulamaması bizlerde hayal kırıklığı yaratıyor” dedi. Maria Çarçidu ise “Yunanistan’da iş bulabilmem her geçen gün daha zorlaşıyor” diyerek, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı işadamlarına tercümanlık yaparak geçimini sağlayabildiğini vurguladı.

