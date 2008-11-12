Kriz Ramos'u da vurdu!



Küresel mali krizde iflas eden finans kurumu Lehman Brothers'da parası bulunan Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un 3 milyon Avro'sunun battığı iddia ediliyor.



İspanyol spor gazetesi Marca, son dönemlerde formsuz ve takım içinde sorunlu olan Sergio Ramos'un sorununun yitirdiği paralardan da kaynaklandığını ileri sürdü.



Garrigues adlı danışman firma aracılığıyla yaptığı yatırım sonrasında 3 milyon Avro yitirdiği söylenen savunma oyuncusu Ramos'un, avukatları aracılığıyla parasını kurtarmak için hukuksal mücadeleyi başlattığı bildirildi.



İspanyol gazetesi, son dönemlerde Ramos'un sinirli olmasının başlıca nedeninin ekonomik kriz olabileceğini savundu.



