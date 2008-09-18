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Ekonomi

Kriz protestolu senet sayısını artırdı

Türkiye'de 2008 yılının yedi ayında protesto edilen senet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 tutarı da yüzde 14,3 arttı.

18 Eylül 2008 03:00

Merkez Bankası’nın verilerine göre, bu yılın yedi aylık döneminde protestolu senet sayısı toplam 865 bin 351 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 815 bin 247 adet idi.

Protesto edilen senetlerin tutarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında artarak, 3 milyar 89 milyon 544 bin 974 YTL'den 3 milyar 532 milyon 887 bin 318 YTL'ye çıktı.

Temmuz ayında ise protestolu senet sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak, 122 bin 268 adetten 131 bin 652 adete yükseldi.

Protestolu senetlerin tutarı da yine bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla, yüzde 10,6 oranında artarak 504 milyon 979 bin 394 YTL'den 558 milyon 566 bin 25 YTL'ye çıktı.

Temmuz ayında protesto edilen senet sayısı ve tutarı, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise arttı.

Bu yılın Haziran ayında protestolu senet sayısı 116 bin 749, bunların tutarı ise 490 milyon 520 bin 2 YTL idi.

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