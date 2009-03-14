Kriz, Playboy'un sahibini de vurdu

Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner, küresel ekonomik kriz dolayısıyla zorda kalınca 28 milyon dolar değerindeki malikânesini satışa çıkardı.



82 yaşındaki Hugh Hefner, Los Angeles'ta bulunan 1929 yılında inşa edilen 2 katlı ve 700 metrekarelik malikânesini satacağını açıkladı. Hefner'in 1998 yılında eski Playmate eşi Kimberley için satın aldığı malikânenin 28 milyon dolara satışa çıkarıldığı bildirildi. Hefner, malikânenin satış sebebi olarak üniversiteye gidecek olan 2 oğlunun artık bu şehirde yaşamayacak olmasını gösterdi.



Kimberley-Hugh çifti 1999 yılında ayrılmış ancak Kimberley şimdilerde koleje giden 2 oğlunu büyütmek için malikânede kalmayı sürdürmüştü.

