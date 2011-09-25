-Kriz Papandreu'nun saçlarını beyazlattı ATİNA (A.A) - 25.09.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun 29 yaşındaki küçük oğlu Andreas Papandreu, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iş bulmakta zorlandığını söyledi. To Vima gazetesindeki demecinde babası Papandreu ile olan ilişkisini anlatarak, ülkedeki ekonomik krizin olumsuz etkilerine değinen Andreas Papandreu, özel yaşamında başbakanın oğlu olduğunu belirtmekten kaçındığını belirtti. Andreas Papandreu, Başbakan Papandreu ile ilişkisi bulunup bulunmadığını soranlara, "sadece isim benzerliği" olduğunu söylediğini belirterek, başbakanın oğlu olduğunu Meriç bölgesinde özel kuvvetlerde vatani görevini yaptığı sırada bile kimsenin bilmediğini söyledi. "İşçi ve emekli maaşlarını kesen bir babanın oğlu olmakla ne hissettiğini" soranlara, babasının bu konuda elinden geldiğince çaba gösterdiğini ve çok üzüldüğünü anlattığını belirten oğul Papandreu, "Görmüyor musunuz? Babamın saçları üç ayda bembeyaz oldu" dedi. Norveç ve İngiltere'deki üniversitelerde sosyoloji ve istatistik okuyan Papandreu, ülkede mali krizle mücadele çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyduğunu ve yapılan protesto gösterilerinde zaman zaman kendisinin de yer aldığını söyledi. Andreas Papandreu, yaşanan olaylarla ilgili kendisine ait görüşleri olduğunu ve zaman zaman bunları babasıyla da paylaştığını belirterek, kriz nedeniyle iş bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Kriz nedeniyle şirketlerin iş için finansman ayıramadıklarını ve bu nedenle alternatif iş sahaları arayışı içinde bulunduğunu belirten Andreas Papandreu, krizin işleri daha da zorlaştırdığını ancak, buna rağmen şirketlerin kriz dönemlerinde işçi çıkarmaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Oğul Andreas, her şeye rağmen Yunanistan'ın bu krizden daha güçlü olarak çıkacağına inandığını kaydetti.