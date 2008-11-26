Kriz paketi tamam, Başbakan açıklayacak

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dün Türkiye-Suudi Arabistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı açılış töreninde gazetecilerin ekonomik kriz paketiyle ilgili sorularını yanıtladı. Unakıtan, krize önlem paketi ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğuna yönelik soru üzerine, “Bununla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik. Başbakanımız burada yokken, bu çalışmamızı aşağı yukarı tamamladık” dedi.



Başbakan Erdoğan’a paket konusunda brifing vereceklerini ifade eden Unakıtan, çalışmanın sonucunun da Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.



Unakıtan, “Pakette Maliye ile ilgili çalışmalar var mı?” sorusu üzerine, paket konusunda Devlet Bakanları Nazım Ekren ve Mehmet Şimşek’le birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Maliye’den de var, diğer konulardan da var” diye konuştu.



Unakıtan, IMF ile yapılacak anlaşmanın “ihtiyari stand-by” mı yoksa “stand-by” mı olacağına ilişkin soru üzerine de Erdoğan’ın Hindistan seyahati dönüşünde IMF ile ilgili son durumu kendisinin açıklayacağını söylediğini hatırlattı. “İhtiyari stand-by” seçeneğinde, Türkiye’nin hak edeceği kredi hakkını kullanıp kullanmaması, yine Türkiye’nin inisiyatifinde olacak.



‘Sicil affı yapabiliriz’



Unakıtan, sicil affıyla ilgili soruyu yanıtlarken de sicil affından “ikide bir bahsedildiğini”, ancak Türkiye’deki bankaların özel bankalar olması nedeniyle müşteri ve banka ilişkilerinin iyi hale getirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Unakıtan, “Sicil affını daha önce çıkardık ama banka müşteri ilişkileri açısından problemler devam etti. Gerekirse iş âleminin önünü açmak için yapabiliriz” dedi.



İnternet üzerindeki ÖİV ve mobil internet vergisi yüzde 5’e iniyor



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, internet üzerindeki Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) yüzde 15’den 5’e düşürüleceğini söyledi. Unakıtan, internet üzerindeki Özel İletişim Vergisi’nin indirilmesine yönelik bir çalışma yapıldığını, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da bu konuda daha önce açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.



Bu indirime Maliye Bakanlığı olarak sıcak baktıklarını ve bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çalışma yürüttüklerini bildiren Unakıtan, “Bu çalışma yakında Bakanlar Kurulu ve Meclise sunulacak. Çalışmayla internet üzerindeki Özel İletişim Vergisi’ni yüzde 15’ten 5’e indiriyoruz” dedi.Maliye Bakanı, bunun şu anki 3. nesil GSM ihalesine de etki eden bir durum olduğunu ve bu nedenle ihale öncesi indirimi açıkladıklarını ifade etti. Öte yandan mobil internet üzerindeki yüzde 25’lik verginin de yüzde 5’e indirilmesi planlanıyor.



İlk 9 ayda 190 milyar YTL’lik matrah farkı ortaya çıktı



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ocak-Eylül döneminde yapılan vergi incelemeleri sonucunda 190.3 milyar YTL matrah farkı bulunduğunu açıkladı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, uzlaşma sonucunda ise 961 milyon YTL tahsilat yapıldığını belirtti.



İlgili dönemde vergi inceleme elemanlarınca yapılan vergi incelemeleri sonucunda 72 bin 166 adet vergi inceleme raporu düzenlendiğini anlatan Unakıtan, şu bilgileri verdi:

“Bu incelemeler ile 45.9 milyar YTL’lik matrah incelemeye tabi tutulmuş, 190.3 milyar YTL matrah farkı tespit edilmiştir. Uzlaşmalar sonucunda 617 milyon YTL’si vergi aslı ve cezası, 344 milyon YTL’si gecikme faizi olmak üzere 961 milyon YTL tahsilat sağlandı.”





