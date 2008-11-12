Kriz otomotivi vurdu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomobil pazarında Haziran ayından bu yana devam eden gerilemenin, Ekim ayında daha keskin olduğu belirterek, geçen ay toplam taşıt pazarında yüzde 37.3, otomobil pazarında ise yüzde 39.2 oranında azalma yaşandığını bildirdi.



OSD’den yapılan açıklamada, Avrupa pazarındaki daralmanın, Türkiye ihracatı üzerindeki etkisinin Ekim ayında başlayan sipariş iptalleri ile kendini gösterdiği kaydedildi.



Toplam taşıt ihracatının geçen ay yüzde 27.5, otomobil ihracatı ise yüzde 32.5 oranında azaldığı belirtilen açıklamada, gelecek aylarda da söz konusu düşüşün artarak, devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, “10 aylık dönemde üretimin arttığı görülse de, Ağustos ayında başlayan düşüş etkisini artırarak devam ediyor. Üretimimizin yüzde 80 dolayında ihraç edilmesi nedeni ile iç pazardaki talep azalmasına ek olarak ihracattaki daralma, Ekim ayında toplam araç üretiminin yüzde 20.5 otomobil üretiminin ise yüzde 24.2 oranında azalmasına neden oldu” denildi.

Türk otomotiv sanayinin geçen ay toplam üretimi 2007 yılının aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında gerileyerek 101 bin 8 adetten, 80 bin 301 adede düştü.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Ekim ayında otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 oranında azalarak 59 bin 463 adetten, 45 bin 57 adede geriledi.



İhracat ve üretimdeki daralma sürecek



Açıklamada, toplam pazarda ilk üç aylık dönemde artışın yüzde 26 olduğu, ikinci üç aylık dönemde bu artış hızının gerilediği ve ancak yüzde 2 düzeyinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, üçüncü üç aylık dönemde de toplam pazarda yüzde 11 oranında daralma yaşandığı vurgulandı.



Açıklamada şöyle denildi:



“İlk üç aylık dönemde, toplam üretimde artış oranı yüzde 42 iken, ikinci üç aylık dönemde bu oran yüzde 24’e gerilemiş, üçüncü üç aylık dönemde ise yüzde 7 düzeyinde gerçeklemiştir. Toplam ihracatta, ilk üç aylık dönemde gerçekleşen yüzde 46 düzeyindeki artış, ikinci üç aylık dönemde yüzde 28’e gerilemiş ve üçüncü üç aylık dönemde ise yüzde 19 düzeyinde gerçekleşmiştir.



Toplam üretim, ihracat ve pazar değerlerinde Ekim ayında gerçekleşen düşüşlerin son iki ayda da artarak devam edeceği, son üç aylık dönemde, kümülatif bazda üretim ve ihracatta da daralmanın başlayacağı tahmin edilmektedir.”



Açıklamada, 2008 yılının başında 1.4 milyon adet üretime doğru giden üretim gelişmesinin, yıl sonunda 1.2 milyon dolayında kalacağı ve ihracatın da 1 milyon adetten 0.9 milyon dolayına ineceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Önemli göstergeler geriledi



Açıklamada, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre üretim, iç satış ve ihracatta önemli oranda azalmaların meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, toplam taşıt aracı satışları Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 azalarak 454 bin adet oldu. Otomobil satışları anılan dönemde yüzde 2.7 artış ile 263 bin adet olarak gerçekleşirken, ithalatın pazar payı yüzde 58 olarak belirlendi. Toplam taşıt aracı üretimi söz konusu dönemde yüzde 19.4 artışla 1 milyon 49 bin adet ve otomobil üretimi ise yüzde 11.6 artarak 569 bin adet oldu. Dokuz aylık dönemde ihracat, yüzde 31 artarak 22.2 milyar dolar oldu.

