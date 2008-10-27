Kriz otomotiv devlerini vurdu

Küresel finans kriziyle birlikte özellikle Avrupa piyasalarında başlayan daralma, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinde üretimi durdurma ve işçi çıkarmayı gündeme getirdi.



Krizin en fazla darbe vurduğu ticari araç siparişlerindeki azalma yüzünden, Ramazan Bayramından önce ve sonra toplam 6 gün üretimini durduran Tofaş, Ekim ayı itibariyle 200 kişiyi emekliye sevk edip, 380 kişiyi işten çıkardı.



Ford Otosan talepteki düşüş nedeniyle 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında üretimini durduracağını açıklarken, ticari araçlar başta olmak üzere otomotiv sektörü için dizel enjeksiyon sistemleri üreten Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş ise 600 işçiyi ücretsiz izne çıkarmayı gündeme getirdi, ancak işçilerin eylemi nedeniyle geri adım attı.



Türk Metal Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İsmail Dursun, otomotiv sektörünün, üretiminin yüzde 70-80'ini ihraç ettiğini, ihracatın da yaklaşık yüzde 70'inin Avrupa'ya yapıldığını belirterek, Avrupa pazarlarındaki daralma yüzünden sektörün krizden kaçmasının mümkün olmadığını söyledi.



TOFAŞ'ta işten çıkarma



Dursun, otomobil siparişlerinde yüzde 10 düşüş yaşanırken, bu rakamın ticari araçlarda yüzde 30'u bulduğuna dikkati çekerek, özellikle hafif ticari araç üreticisi firmalarla bazı yan sanayi firmalarında üretimi durdurma ve işten çıkarmaların gündeme getirildiğini bildirdi.



Doblo'nun yanı sıra, Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA Grubu ve Fiat için "mini cargo" üreten Tofaş'ta, pazarlardaki daralma yüzünden Ekim ayı itibariyle 200 kişinin emekliye sevk edildiğini, 380 kişinin de işten çıkarıldığını kaydeden Dursun, buna rağmen fabrikada üretimin 3 vardiya şeklinde sürdüğünü belirtti.



BOSCH'ta sorun çözüldü



Dursun, dizel enjeksiyon sistemleri üreten Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de ise 1990 yılından bu yana ilk kez sipariş iptalleri yaşandığını belirterek, işverenin bir süre önce 600 kişiyi ücretsiz izne çıkarmayı gündeme getirdiğini söyledi.



Bunun üzerine Bosch işçileriyle eylem başlattıklarını anımsatan Dursun, Bosch yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda işçilerin Kasım sonuna kadar çeşitli eğitim organizasyonlarına tabi tutulacağını belirtti.



Dursun, ayrıca Bosch'un üretimi durdurma planının da bulunduğunu, krizin derinleşmesi halinde bu alternatifin kullanılacağının kendilerine bildirildiğini ifade ederek, "İşçi çıkarmayacaklar, ücretsiz izin de olmayacak. Üretimin durması halinde OYAK Renault ve TOFAŞ'ta uygulanan yüzde 76'lık sistemi burada da uygulamaya konulacak. Yani işçilere çalışmadıkları günler için ücretlerinin yüzde 76'sı ödenecek" diye konuştu.



Peugeot Türkiye'de yer arıyor



Avrupa’nın en büyük otomotiv şirketlerinden Peugeot, ülkesi Fransa’da yeni işten çıkartmalara ve kapasite düşürmeye başvurmak zorunda kalacağı belirtilirken, yeni bir araba modeli üretecek bir tesis inşa etmek üzere Türkiye ve Polonya’da yer aradığı kaydedildi.



Peugeot Ceo’su, Christian Streiff Financial Times gazetesiyle yaptığı söyleşide, şirketinin Fransa’da yeni işten çıkartmalara ve kapasite düşürmeye başvurmak zorunda kalacağını belirtti. Airbus eski başkanı ve Ceo’su Streiff, Fransa’da bazı tesislerin tümüyle kapatılması olasılığını da dışlamadı.



Financial Times de, Peugeot’un, şimdiye kadar Fransa’da gönüllü işten ayrılmalarıyla ihtihdamında 15 binlik bir azaltma gerçekleştiren Peugeot’un, geçen hafta 2 bin geçici işcisinin sözleşmelerini de yinelemeyeceğini açıkladığına dikkat çekti.



Buna ek olarak da Peugeot, dördüncü çeyrekte üretimi yüzde 20 kestiğini, Fransa, İspanya, Brezilya ve Çin’deki vardıyaları azaltacağını yada üretimi geçici olarak durduracağını da bildirmiş bulunuyor.



Buna karşın, Peugeot, yeni bir araba modeli üretecek bir tesis inşa etmek üzere Polonya ve Türkiye’de yer aradığına dikkat çekildi.



Alman Otomotivi de vuruldu



Bu sabah almanyada Mercedes üretimi durdurma kararı alırken, öğle saatlerinde BMW de 4 günlük durdurma kararı aldı. Ayrıyeten Opel ve Volgswagen da üretim kapasitelerini yüzde 50'ye çektiklerini açıkladılar.

