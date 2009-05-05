Kriz, Opel'e de talip olan Fiat’a yaradı

Chrysler'dan sonra Opel

Hedef girilmemiş pazarlar

Opel'in 3.3 milyar euroya ihtiyacı var

İki kafadarın müthiş başarısı

Küresel ekonomide kriz yaşandığı birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründeki şirketlerinde ayakta kalabilme savaşı verdiği bu dönemde İtalyan otomotiv devi Fiat, yaptığı atılımlarla Avrupa'nın otomotiv devi olma hedefine adım adım ilerliyor. Geçen hafta iflastan korunma başvurusu yapan ABD'li otomotiv devi Chrysler'in yüzde 20 hissesini alarak ortak olma konusunda anlaşmaya varan Fiat, bir başka ABD'li otomotiv devi General Motors'un Avrupa birimi bünyesindeki Opel'e gözünü dikti.Referans gazetesinin haberine göre Fiat'ın bu sıra dışı çıkışında 2004 yılında yönetimde yapılan değişiklikle göreve getirilen ve bir kaç yıl içinde otomotiv sektöründeki en hızlı büyüyen şirketlerden birini yaratmayı başaran Fiat Grup Başkanı Luca Cordero de Montezemolo ile CEO Sergio Marchionne'nin imzaları bulunuyor. 1990'lı yılların son dönemlerinde küresel otomotiv sektöründe birleşme faaliyetleri yoğunluk kazanmış, bu birleşmeler sonunda General Motors (GM), Ford, DaimlerChrysler, Volkswagen, Toyota ve Honda'dan oluşan 6 şirketin ayakta kalacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Adı bile geçmeyen, hatta 2000'lerin ortalarına doğru pazardan silinebileceği bile öngörülen Fiat grubunun yüzde 20 hissesini 2000 Mart'ında General Motors'a satması da italyan otomotiv devinin geleceği ile ilgili şüpheleri artırmıştı.Bu kötü günlerden sıyrılan ve adeta küllerinden doğan Fiat grubu dün yaptığı açıklamada, ABD'li otomotiv şirketi Chrysler'dan sonra General Motors (GM) bünyesindeki Alman Opel ile de ilgilendiğini duyurdu. Açıklamada, küresel bir otomotiv şirketi yaratmak için ABD'li GM'in Avrupa'daki şirketlerinden Opel'i satın almak için görüştüğü doğrulandı. İflas koruma başvurusunda bulunan Chrysler'ın yüzde 20 hissesini herhangi bir nakit koymaksızın alma sürecindeki Fiat, Chrysler ve Opel'in alınmasıyla oluşturulacak yeni şirketin yıllık gelirinin 105 milyar doları bulacağını belirtti.Açıklamada, "Gelecek birkaç haftada, Marchionne, Fiat'ın Chrysler'a olan ilgisi dahil faaliyetleri ve General Motors Europe'ın yeni bir şirkette birleşmesinin yaşama gücünü değerlendirmeye bakacak. Bu sürecin parçası olarak, grup, Fiat'ın potansiyel yeniden yapılanması dahil birkaç şirket yapısını ve müteakibinde, bu faaliyetler ile General Motors Europe'un faaliyetlerini birleştiren yeni bir şirketi değerlendirecek" denildi.Fiat Başkanı Montezemolo, "Opel'in Fiat için ideal bir ortak olacağını" söyledi. Montezemolo, İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Fiat'ın Opel'i devralması bizim için olağanüstü bir fırsat olacak, Opel bizim ideal ortağımız olacak, güçlü bir grup yaratılacak" dedi. CEO Sergio Marchionne de İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Mühendislik ve endüstriyel bakış noktasından, bu cennette yapılan bir evlilik" dedi.Opel'i devralma işlemlerinin bu ay sonunda tamamlanabileceğini belirten Marchionne, geçici olarak adı Fiat/Opel olacak yeni şirketin yaz sonunda borsaya kote olmasını umduğunu dile getirdi.Bünyesinde Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari ve Maserati markalarını barındıran şirket, Chrysler ve Opel ile birlikte en büyük otomotiv piyasası olan Kuzey Amerika dahil hiç olmadığı ya da çok az varlık gösterdiği piyasalara girmiş olacak. Fiat Auto'yu grubun Iveco kamyonları, CNH tarım ve inşaat ekipmanları ve Ferrari/Maserati lüks otomobil bölümlerinden ayırmak istediğini de dile getiren Marchionne, Fiat Auto'yu, Opel ve Chrysler ile birleştirerek, yıllık geliri 106 milyar doları ve satışları 6-7 milyon adeti bulacak bir şirket yaratmayı hedefliyor. Böylece, yeni şirketin yıllık araç üretiminin Toyota'dan sonra ikinci, Renault/Nissan'dan, Ford ve GM'den daha fazla, yaklaşık olarak Volkswagen kadar olması amaçlanıyor.Geçmişteki birleşmeler ve iki şirketin büyüklüğü gözönüne alındığında, Avrupa'da 8 bin ila 9 bin işçinin işten çıkarılabileceği tahmin ediliyor. Geçen yıl sonu itibariyle Fiat Avrupa'da 39 bin ve GM Europe 54 bin 500 kişiye istihdam sağlıyordu.Opel, ekonomik krizden çıkmak için 3.3 milyar euroya ihtiyacı olduğunu belirtirken, şirkete doğrudan devlet yardımı yapılması fikrine sıcak bakmayan Alman hükümeti, Opel'e yatırım yapacaklara kredi desteği vermeyi tercih ediyor. Ekonomi Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, Alman hükümetinin desteğini alması için herhangi bir yatırımcının Opel'in fabrikalarının açık kalacağını garanti eden bir plan sunması gerektiğini açıklamıştı. Fiat'ın haricinde Avusturya ve Kanada menşeli otomobil parça tedarikçisi Magna International şirketi de Opel ile ilgilendiğini bildirmişti.GM Europe, İngiliz Vauxhall ve İsveçli otomotiv şirketi Saab'ı da bünyesinde barındırıyor. GM, ayrıca Avrupa'da ürettiği ve sattığı Chevrolet markasını Avrupa'daki son dayanak noktası olduğu için satmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Muhtemel iflas tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve ABD hükümetinden şimdiye kadar 15.4 milyar dolar kredi alan GM'nin, yeniden yapılanması için 1 Haziran'a kadar süresi bulunuyor. GM, geçen hafta, bu yıl 21 bin kişiyi işten çıkaracağını ve Pontiac marka aracının üretimini durduracağını açıklamıştı.Montezemolo ve Marchionne ikilisi şirketi 2005'in son çeyreğinde 17 çeyrek dönemden bu yana ilk kez kâra geçirerek yatırımcıları etkiledi. Bu dönemde Fiat yönetimindeki bürokrasi azaltıldı, pazarlara ve kâra odaklanan bir yaklaşım benimsendi. Montezemolo siyasilerle ve sendikalarla olan sorunları çözerken, Marchionne otomotiv ile ilgili faaliyetleri yeniden yapılandırdı. Grande Punto modelinin başarısı Fiat'ın talihinin dönmesinde büyük rol oynadı. Bravo ve ödül kazanan 500 modeli de bu başarıya istikrar kazandırdı. Asya'nın hızlı büyüyen şirketleri Hintli TATA Motors ve Çinli Cherry ile ortaklıklar kuruldu. Daha önce geri çekildiği Meksika ve Avustralya gibi pazarlara yeniden girdi. Şirket ABD pazarına gelecek yıldan itibaren yeni 500 modeli ile girmeyi planlıyor.