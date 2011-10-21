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Dünya

Kriz, Onassis’in gelinini çöpten yiyecek arar hale düşürdü

Yunanistan’ın 2 yıldır yaşadığı ekonomik kriz, ülkenin en zenginlerini de etkiledi. Yunanistan'ın

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Yunanistan’ın 2 yıldır yaşadığı ekonomik kriz, ülkenin en zenginlerini de etkiledi. Yunanistan'ın en zengin ailelerinden Onasis’lerin üyesi 90 yaşındaki Olga Onassis’n, 300 Euro emekli maaşıyla geçinemediği için çöpleri karıştırarak işe yarar bazı eşyalar ararken görüntülendi.



Yunanistan’ın ulusal kahramanlarından Aistotle Onassis’in mirasçılarından Olga Onassis için hayatı boyunca para hiç bir zaman sorun olmamıştı.


Kürk manto ile çöpte

Alman Bild gazetesi muhabiri, Olga Onasis ile bir kilisenin mutfağının çöplerini karıştırırken karşılaştı. Bild haberinde, Olga Onassis’in çöpten yiyecek aldıktan sonra farklı malzemeler aramak için de çöpü karıştırmaya devam ettiğini yazdı. Olga Onassis’in ‘kürk mantosu ile halen zarif bir görüntüye sahip olduğu’ yorumu yapılan haberde, Aristotle Onassis’in kuzeni George Onassis ile evlenen ve bu yolla Onassis ailesine katılan Olga’nın şu yorumuna yer verildi: “Onassis ailesinden isim dışında hiç bir şey almadım. Geçimimi emekli maaşı ile sağlıyorum ve maaşım da kriz nedeniyle yapılan kesintiler sonucunda 300 Euro’ya düştü.”



Tavernalar dolu

Öte yandan Bild’in haberinde Yunanistan’da iki gündür devam eden genel grevin hayatı durduğuna, borç krizinden dolayı intiharların yüzde 25 arttığına ilişkin bilgilere yer verilirken, ülkede bazı eğlence mekanlarının her gece dolup taştığı değerlendirmesi de yapıldı.


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