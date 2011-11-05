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Dünya

Kriz Noel Baba'yı da vurdu NEW YORK (A.A)

05 Kasım 2011 02:27

-Kriz Noel Baba'yı da vurdu NEW YORK (A.A) - 05.11.2011 - Ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışan ABD'de kemer sıkma politikaları Noel Baba'yı işinden etti. New York'un Suffolk County adlı yerleşim yerindeki belediye yetkilileri, bütçedeki daralma nedeniyle bu yıl Noel Baba'nın yılbaşı öncesinde görev yapamayacağını açıkladı. Suffolk'ta 10 yıldır Noel Baba kostümüyle çocukları eğlendiren 83 yaşındaki David McKell'e bu yıl 660 dolarlık ödemeyi yapamayacaklarını belirten belediye yetkilisi Steve Levy, yaklaşık 750 belediye çalışanının da işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.  Eski bir cinayet dedektifi ve 2. Dünya Savaşı gazisi olan McKell'in bu yıl 660 dolarlık tasarruf için Noel Baba işinden olması, bazı Suffolk sakinlerini kızdırdı. Bölgede yaşayanlar, ''Bütçeyi tutturmak için gerçekten Noel Baba'yı işinden etmeye mecbur muyuz'' diyerek, tepkilerini gösterdi. Bazı kent sakinleri ise Noel Baba'nın ücretini karşılamak için bağış yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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