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Ekonomi

Kriz New York’un hayvanlarını da vurdu

ABD’deki ekonomik durgunluğun son kurbanları New York’un 114 yıl önce kurulan tarihi hayvanat bahçesi Bronx Zoo’nun hayvanları oldu.

26 Nisan 2009 03:00

ABD’de yaşanan ekonomik durgunluğun son kurbanları New York’un 114 yıl önce kurulan tarihi hayvanat bahçesi Bronx Zoo’nun hayvanları oldu.

Bronx Zoo hayvanat bahçesi yönetimi, hayvanat bahçesinde bulunan yüzlerce hayvanı, bakım giderlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle ABD’nin çeşitli eyaletlerinde bulunan başka hayvanat bahçelerine gönderme kararı aldı.

Yılda 2.1 milyon kişinin gezdiği Bronx Zoo hayvanat bahçesi, tarihinin en büyük bütçe açığını kapatmak için, bünyesindeki dört ayrı hayvan sergi merkezini de kapatma kararı aldı. New York Belediyesi Kültürel Etkinlikler Komitesi’ne, yaşanan ekonomik sıkıntı yüzünden bazı kısıtlamalara gideceklerini tebliğ eden hayvanat bahçesi yetkilileri, bütçe açıklarının 15 milyon doları bulduğunu belirttiler. Tarihi hayvanat bahçesini işleten kurum Wildlife Conservation Society’nin Başkan Yardımcısı Bob Cook, Bronx hayvanat bahçesinin dört bölümünü kapatma kararı aldıklarını, hayvanat bahçesinde bulunan hayvan sayısını bütçe açığını kapatmak amacıyla azaltacaklarını söyledi.

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