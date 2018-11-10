Kriz nedeniyle Anadolu Üniversitesi kitap basımını durdurdu, dijitale geçti; cezaevindeki öğrenciler ne yapacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ekonomik kriz ve yükselen kâğıt fiyatları nedeniyle kitap basımını sonlandırarak dijital kitaba geçti, cezaevindeki öğrenciler mağdur oldu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre bu durumda cezaevindeki öğrencilerin eğitime nasıl devam edecekleri akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Harç parasını yatırarak açıköğretimden kayıt olan cezaevindeki öğrencilerden Özgür Karagöl, ders kitaplarının kendisine iletilmesi için yaptığı başvurulardan sonuç alamadı.

"Sınava az zaman kaldı"

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde gazetemize sorunlarını anlatan bir mektup gönderen Özgür Karagöl 4 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek açıköğretimden Sosyoloji Bölümü’ne kayıt yaptırdığını söyledi. 2018-2019 güz dönemi için harç parası yatırdığını dile getiren Karagöl, “Kayıt kitap bedeli olarak 254 lira harç yatırdım. 24-25 Kasım tarihlerinde birinci dönemin sınavları yapılacak. Fakat kayıt yaptırdığım tarihin üzerinden bir ayı aşkın zaman geçmesine karşın ders kitaplarım hâlâ verilmedi. Üstelik ne zaman teslim edilecek belli değil. Normalde kayıt yapıldığı gün kitapların verilmesi lazımken ekonomik krizden dolayı kitaplar henüz basılmamış. Kâğıt sıkıntısı gazetelerin kapanmasına neden olurken milyonlarca öğrenciye parası tahsil edildiği halde ders kitapları verilmiyor. Sınavlarıma 15 günden az zaman kaldı” dedi.

Karagöl şöyle devam etti:

“Cezaevi yönetimine yazdığım dilekçe ile ya ivedilikle kitaplarımın tahsil edilmesine ya da kayıt parasının tarafıma iade edilmesini istedim. Dilekçeme henüz yanıt alamadım. Üniversite yönetimi 2016-2017 döneminde yaptırdığım kayıtta boşuna gitti. KHK ile sınavlarıma girişimin engellenmesi üzerine yatırdığım 250-300 TL tutarındaki harç parasıda bana iade edilmedi. İade taleplerimde reddedilmişti. Benimle benzer sorunu yaşayan bir sürü öğrenci var. Sesimizi duyun.”