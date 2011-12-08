Kriz Metallica'yı da vurdu



T24 - Metallica, 2013 için planladığı Avrupa turunu, Euro Bölgesi’nde yaşanan borç krizi nedeniyle bir yıl öne aldı.

Euro Bölgesi’nde yaşanan borç krizi müzik dünyasını da etkisi altına aldı. Rock dünyasının efsane gruplarından Metallica, Avrupa’da yaşanan krizin etkilerinin giderek artması üzerine 2013 için planladığı Avrupa turunu bir yıl öne alarak 2012’de gerçekleştirme kararı aldı.



HaberTürk'te yer alan habere göre, grubun uzun yıllardır menajerliğini yapan Cliff Burnstein yaptığı açıklamada, “Ben ekonomist değilim ama neyi ne zaman yapacağınız konusunda doğru karar vermelisiniz. Gelecek yıllarda doların daha değerleneceği Euro’nun ise değer yitireceği düşünülüyor.



Bu tahminin gerçekleşme ihtimalini göz önünde tutarak planladığımız bazı konserleri öne çekerek bu durumdan avantaj sağlayabiliriz” diye konuştu.

Burnstein, Metallica’yı ABD’li Coca-Cola’ya da benzeterek, “Biz aynı Coca-Cola gibi ABD’nin bir ihraç ürünüyüz. Hangi pazar bize uygun gelirse oraya gideriz. Şu sıralar Endonezya oldukça cazip görünüyor” dedi.





Kurlar etkiliyor



Plana göre grup gelecek yıl haziran ayında Almanya ve Avusturya’da bir dizi etkinlikte sahne almayı planlıyor. Burnstein, grubun aynı dönemde İngiltere’de de konser vereceğini belirtti.



Uzmanların yaptığı açıklamalarda küresel müzik sektörünün olumsuz ekonomik koşulların kötü etkisiyle karşı karşıya olduğu belirtiyor. Avrupa’ya gelmeyi planlayan müzik gruplarının özellikle kurlarda yaşanan dalgalanma nedeniyle ABD Doları karşılığında sahne almak istemediklerine de işaret ediliyor.







