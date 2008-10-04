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Ekonomi

Kriz masası kuruluyor

Çarşamba günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından küresel krizin etkilerine karşı hazırlıklı olmak için bir komisyon kurulması kararı çıktı

04 Ekim 2008 03:00

Bakanlar Kurulu'nun çarşamba günü yaptığı toplantıda, dünyayı sarsan ekonomik krizin etkilerine karşı hazırlıklı olunması amacıyla bir komisyon kurulması kararı çıktı.

Komisyon, finans sektörünün yükümlülüklerini, hanehalkı borçlarını ve özel sektör borçlarını yakından izleyecek. Herhangi bir yerde sorun çıkarsa anında müdahale edilecek.

ABD’de başlayıp Avrupa’ya ulaşan küresel krizin “Türkiye’yi nasıl etkileyeceği” yönündeki tartışmalar sürerken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çarşamba günü toplanan Bakanlar Kurulu’ndan uzman bir komisyon kurulması kararı çıktığı öğrenildi. Küresel krizin olası etkilerine hazırlık olarak EKK’nın (Ekonomi Koordinasyon Kurulu) genişletilerek Türkiye’nin “zayıflıklar-güçlülükler” fotoğrafını ortaya koyması öngörülüyor. Komisyonun finans sektöründeki kredi ve benzeri yükümlülükleri yakından takip ederek, finans sektörünün yumuşak karnı olabilecek hanehalkı borçları ile özel sektör borçlarını da değerlendireceği belirtiliyor. Hanehalkı borçları kapsamında çekler, kredi kartları, tüketici kredileri de mercek altına alınacak.

Söz konusu komisyonun çerçevesi Pazartesi günü yapılacak EKK’da (Ekonomi Koordinasyon Kurulu) belirlenecek. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in başkanlığındaki komisyonda, Hazine, BDDK ve diğer ilgili kurumların ortak çalışacağı öğrenildi. Gerek duyulması halinde komisyona Adalet Bakanlığı’nın da katılmasının gündeme gelebileceği belirtildi. Bu kapsamda ilgili alanlarda düzenleme gereği duyulursa Adalet Bakanlığı da devreye girecek.

Bayramda karar verildi

Hükümetin küresel krize karşı “komisyon” formülünü benimsemesine giden süreç şöyle işledi: ABD’de krize karşı 700 milyar dolarlık önlem paketinin Temsilciler Meclisi’nde reddedilmesi üzerine yaşanan kaos ortamı, bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle Türkiye’de sıcak hissedilmedi. Ancak gelişmeleri yakından izleyen Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve Merkez Bankası, süreçle ilgili bilgileri Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’e aktardılar. Hükümet, daha önce belirlenmemiş olmasına rağmen, bu gelişmeler nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmasına karar verdi.

Fotoğrafı net görelim

Sözkonusu Bakanlar Kurulu toplantısında, temel olarak küresel krizle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Bu toplantıda hükümetin “Türkiye krizden en az zararla etkilenir” vurgusu yapması gerektiği ancak bunu ekonomideki karar alıcılar ve kamuoyu için somut bilgilere dayandırması gerektiği üzerinde fikir birliği sağlandı. Bu kapsamda halen finans sektöründe Türkiye’nin “yumuşak karnı” sayılabilecek noktalar ile güçlü alanlarına ilişkin fotoğrafın ortaya konulmasına karar verildi. Krizin Türkiye’ye olası etkileri kapsamında dünyayla entegre finans sisteminin özel olarak değerlendirilmesine karar verildi. Bu açıdan finans sektöründeki kredi ve benzeri yükümlülükleri, kredi kartları, tüketici kredileri gibi hanehalkı borçları ile özel sektör borçlarının yakından takip edilmesi benimsendi.

Başbakan dün sinyalini verdi

BaŞbakan Erdoğan’ın dünkü Merkez Bankası toplantısında “Çekler, tüketici kredileri ve kredi kartları üzerinde duruyoruz” sözlerinin arka planı da böylece anlaşılmış oldu. Komisyonun hanehalkı ve özel sektör borçlarına dönük yaptığı çalışma kapsamında Başbakan Erdoğan’ın sözünü ettiği çek, kredi kartı, tüketici kredisi gibi büyüklükler de değerlendirmeye alınacak. Erdoğan dün krizin olası etkilerine karşı ne tür bir önlem alındığı yönündeki soruyu, “Çekler, bankamatikler, kredi kartları ve tüketici kredileri üzerinde duruyoruz. Buralardan zaaf belirtilerinin doğmasını istemiyoruz. Bununla ilgili çalışma yapmaktayız. Çeşitli adımlar atmayı düşünüyoruz” diyerek yanıtlamıştı.

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