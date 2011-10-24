-Kriz masası irtibat telefonları açıklandı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı Van depremi nedeniyle oluşturduğu kriz masasının irtibat numaralarını açıkladı. Bakanlık Kriz Masası'nın telefon, faks ve e-posta irtibat numaraları/adresleri şöyle: "Telefon: 0312-248 7000 (10 hat) Faks: 0312-292 2751 e-posta: kriz1@mfa.gov.tr, kriz2@mfa.gov.tr, kriz3@mfa.gov.tr, kriz4@mfa.gov.tr, kriz5@mfa.gov.tr, kriz6@mfa.gov.tr, kriz7@mfa.gov.tr, kriz8@mfa.gov.tr" Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi'ne gelecek telefonların da kriz masasına yönlendirileceği bildirildi.