Kriz Marks&Spencer’ı da vurdu

Giderek etkisini artıran ekonomik kriz İngiltere’nin en büyük mağazalarından biri olan Marks&Spencer’ı da bazı şubelerini kapatmaya ve bazı elemanlarının işlerine son vermeye zorladı.



Marks&Spencer yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu markaya ait iki büyük mağaza ile 25 gıda satışı gerçekleştiren şubenin kapatılmasının planlandığı belirtildi.

Toplam 27 şubenin kapatılmasının 780 M&S çalışanının işlerini kaybetmesine yol açacağı, bu arada M&S yönetim ve genel müdürlük birimlerinden de 450 kişinin işsiz kalacakları ifade edildi.



M&S yönetimi tarafından yapılan noel dönemi ticari değerlendirmesinde ise, 27 Aralık’a uzanan 13 haftalık periyotta satışlarının yüzde 7.18 oranında düştüğüne dikkati çekildi.



M&S yönetiminin işten çıkartmalar ve şube kapatmaların yanı sıra çalışanlarının emekli fonuna yaptığı yatırımlarda da indirime gideceği belirtiliyor.



M&S’in patronu Sir Stuart Rose yapılması planlanan değişikliklerden etkilenecek personel için üzüntü duyduklarını belirtirken, ancak ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin daha en az 12 ay boyunca süreceğini de göz önünde tuttuklarında, yaptıkları ticari faaliyetin gücünü koruyabilmeleri için aldıkları önlemlerin gerekli olduğuna inandıklarını bildirdi.

