Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin reel sektöre yansımaları ortaya çıkıyor. Finans piyasalarından sonra reel sektöre de yansıyan kriz lüks düşkünlerini de vurdu.



Kriz nedeniyle satışlarını artırmak isteyen mağazalar, yeni açılan sezona rağmen teker teker indirime giriyor.



Nişantaşı tenhalaştı



İstanbul’da lüks tüketimin önde gelen merkezlerinden Nişantaşı’nda paranın döndüğü Abdi İpekçi Caddesi bomboşken, pek çok mağazanın sezon başı olmasına rağmen indirimde olduğu gözlendi. Kanyon, İstinye Park gibi büyük alışveriş merkezlerinde de durum farksızken, mağazaların vitrinlerindeki indirimler dikkatleri çekti. İndirimlere rağmen azalan satışlara çare arayan mağazalar pek çok değişik yönteme başvuruyor.



Sezon başı indirim



Kriz yüzünden sezon sonları yapılan büyük indirimler sezon başına kaydı. Valentino, D&G, Ferre, DKNY gibi mağazalar, sezonda gelecek yeni ürünleri olmasına karşın yüzde 50’ye varan indirimlerle kampanyalar başlattı. Mağazalar rekabet edebilmek için bu konuda birbirleriyle adeta yarışıyor. Normalde Ocak sonu yapılacak indirimleri, şimdiden yapan mağazalar, düşen satışlarını bu yolla artırmanın peşindeler.



Kişiye özel telefon



Yapılan erken indirimlere rağmen satışlarını artıramayan mağazaların bu noktada başvurdukları yöntemlerden birisi de kişiye özel telefonlar ve SMS’ler. Vakko, Beymen gibi büyük mağazalar, sistemlerinde kayıtlı müşterilerini arayarak indirimlerinden haberdar ederken, bazı mağazalarda özel müşterilerini teker teker arayarak randevu aldıklarını belirtti. Randevu yoluyla da yapılan satışlarda, mağazalar ürünlerini özel müşterilerin evlerine kadar ulaştırıyor.



Hediye çekleri de dağıtılıyor



Yapılan tüm bu kampanyalara ek olarak pek çok mağazada çek uygulaması da söz konusu. Toplam alışverişin belli oranlarında verilen hediye çekleri müşteriyi cezbetmek için kullanılan yöntemlerden sadece bir tanesi.



Kur fiyatlara yansıdı



Kurun yükselmesi, ürünlerinin yurtdışından ithal eden firmaların etiketlerine de yansıdı. Fiyatların arttığı belirten firmaların, kurun yeniden düşmesiyle rahat bir nefes alması bekleniyor.



Para bitmedi ama satış yok



Mağazaların birçoğu, krizin vurmadığı kesimin olmadığını belirtirken, lüks tüketim yapan insanların beklemede olduğunu belirtti. İnsanların kriz nedeniyle önce lüksten vazgeçtiğini belirten yetkililer, satışların bir müddet durduğunu insanların beklemede olduğunu söylediler. Lüks tüketenlerin paralarının bitmediğini söyleyen mağaza yetkilileri, lüks ürünlerin kendileri için temel ihtiyaç olmadığından dolayı insanların bu ürünleri kriz ortamında aramadığını belirtti.

