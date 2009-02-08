Kriz kuru-pilavı da vurdu

Konya'da 30 yıldan fazla süredir kuru fasulye ve pilav yemekleriyle meşhur iki lokantası, 5-6 yıl öncesine kadar ikinci siparişi vereni geri çevirirken, son aylarda müşteri bulmakta sıkıntı yaşıyor.



Bu iki lokantanın kendilerine özgü sır gibi sakladıkları özel teknikle pişirdikleri kuru fasulye ve pilav, lezzetiyle yıllardır büyük talep görüyor.



Mehmet Ağa Lokantası'nın sahibi Yaşar Dönmez, yoksul sofrasının en besleyici yemeği olarak bilinen kuru fasulye ve pilavın, Konya'da eskiye oranla lokantalarda daha az tüketildiğini söyledi.



5-6 yıl öncesine kadar müşteri yoğunluğundan lokanta içinde adım atacak yer kalmadığını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:



"O dönemlerde lokantaya gelen müşterilerimizi geri çevirmemeye özen gösteriyorduk. Masaya oturan müşterinin bir an önce yemeğini bitirip kalkması için adeta gözünün içine bakardık. Hatta birincisiyle yetinmeyen ve ikinci siparişi veren müşteriyi dükkandan çıkarırdık. Sıra bekleyen diğer müşterilerin de hakkı var.



O yıllarda ikinci tabağı getirdiğim müşteri hatırlamam. Bu yüzden müşteri ile aramızda tartışmalar da çıkıyordu ancak bunlar tatlı kavgalardı. Onlar da bizim sıkıntımızı anlıyordu.



Günde 600 müşteri gelir saat 15.00'e kadar kuru fasulyenin tanesi kalmazdı. Şimdi 23.00'e kadar 50 müşteriyi zor bulur hale geldik."



Dönmez, dükkan müşteri geri çevirdikleri günlerden, sokak başında müşteri bekledikleri günlere geldiklerini belirterek, artık dükkanını dolduramamaktan şikayet etti.



Şu anda kuru fasulye ve pilavı 5 TL'den sattıklarını dile getiren Dönmez, "Sadece kuru fasulye 3,5 TL. 1,5 yıldır zam yapmadık, yapamadık. Zaten satış yok. Bir de zam yapsak 50 müşteriyi de kaçıracağız.



Maliyetlerimiz artıyor, fiyatlarımız aynı kalıyor, satışlarımız düşüyor. Özellikle son aylarda ekonomik durgunluğun da etkisiyle satışlarımız iyice düştü. Kuru fasulye ve pilav da tasarrufa girince müşterimiz azaldı" dedi.

