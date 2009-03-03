Kriz, kuru kayısı ihracatını da geriletti

Malatya'dan dünyanın 84 ülkesine yapılan kuru kayısı ihracatının geçen yıla göre 8 bin 679 ton düştüğü bildirildi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Geyik yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl ağustos ayında başlayan ve 84 ülkeye yapılan kuru kayısı ihracatının 63 bin 338 ton olduğunu ve bu ihracattan 210 milyon 462 bin 3 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.



Geçen sezon 72 bin 17 ton kuru kayısı ihraç edildiğini ve bu ihracattan 191 milyon 407 bin 920 dolar gelir elde edildiğini anımsatan Geyik, ihracatın geçen sezona göre 8 bin 679 ton düştüğünü belirtti. Geyik, ihracattan elde edilen gelirin ise 19 milyon 54 bin 83 dolar arttığını kaydetti.



Geyik, bu yıl şubat ayında 7 bin 278 ton kuru kayısı ihraç edildiğini, geçen sezon ihraç edilen miktarın ise 8 bin 953 ton olduğunu bildirdi.



