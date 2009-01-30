Kriz kurbanlarına 36 bin kişi daha eklendi

Japon elektronik devi NEC 20 bin, tıbbi ürünler şirketi AstraZeneca 6 bin, elektronik üreticisi Hitachi 7 bin, uçak üreticisi Cessna 2 bin, Londra metrosunu işleten London Underground bin kişiyi işten çıkaracak.



Tokyo merkezli elektronik üreticisi NEC, yeniden yapılanma planının parçası olarak gelecek 2 yılda 895 milyon dolar tasarruf sağlayabilmek için dünya genelinde en az 20 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.



Şirket, 2007 yılı Ekim-Aralık döneminde 5,2 milyar yen olan net zararın geçen yıl Ekim-Aralık döneminde 130 milyar yene (1,46 milyar dolar) çıktığını bildirdi. NEC, Mart ayında sona erecek mali yılda zarar bekliyor.



Astrazeneca’dan 6 bin kişi



Astrazeneca’dan yapılan açıklamada, 2007 Ekim-Aralık döneminde 1,27 milyar dolar olan şirketin net karının, geçen yıl aynı dönemde 1,25 milyar dolara düştüğü, satışların ise yüzde 4 artarak 8,2 milyar dolara çıktığı bildirildi.



2008 yılı genelinde ise şirketin net kârı yüzde 9 artarak 5,60 milyar dolardan 6,10 milyar dolar çıktı. Buna karşın AstraZeneca, karını artırmak için önlemler almaya devam edeceğini açıklarken, bu çerçevede 6 bin kişiyi daha işten çıkaracağını, böylece 5 yıl süresince toplam 15 bin kişi ile yollarını ayırmış olacağını duyurdu.



Hitachi 7 bin kişiyi çıkarıyor



Japon elektronik üretici Hitachi, 31 Mart’ta 2009’da biten mali yılda 7,7 milyar dolar net zarar beklediğini bildirdi. Hitachi, operasyonel kâr projeksiyonunu da yüzde 90 azaltarak 40 milyar yene çekti.



2010 yılına kadar verimsiz iş ve ürünleri azaltmak, yatırımları gözden geçirmek, fabrikaları kapatmak ve işten çıkartmalar yaparak 200 milyar yen tasarruf etmeyi planlayan Hitachi, bu çerçevede 7 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.



Cessna 2 bin kişiyi ‘uçuracak’



Uçak üreticisi Cessna, yavaşlayan ekonominin müşterilerini yeni uçak siparişlerini ertelemeye veya iptal etmeye zorladığını belirtti. Cessna, daha önce duyurduğu 2 bin 600 işten çıkarmaya ek olarak 2 bin kişiyi daha işten çıkaracağını bildirdi.



Toplam 4 bin 600 kişiyi etkileyecek işten çıkarmaların Mart ayı sonunda tamamlanması beklenirken, çoğunluğunun şirketin merkezi Wichita Kansas’da gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



Londra metrosu da 1000 çalışanıyla yolunu ayırıyor



Londra’nın metro sistemini işleten London Underground, 1000 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Şirketin sözcüsü, sürücülerin ve bakım çalışanlarının işten çıkarmalardan etkilenmeyeceğini ifade etti. Londra metrosunda yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

