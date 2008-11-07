T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kriz kulüpleri de vurur

Dünyayı etkisi altına alan küresel finansal krizden futbol da payını almaya başladı. Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri de krizden etkileniyor. Türkiye’de yabancı transfer eden

07 Kasım 2008 02:00

Dünyayı etkisi altına alan küresel finansal krizden futbol da payını almaya başladı. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Polonya ile birlikte evsahipliği yapacak olan Ukrayna'nın organizasyondan çekilmesi tartışmaları sürerken, Güney Afrika'da yapılacak olan 2010 Dünya Kupası için de kuşkular oluştu.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri de krizden etkileniyor. Bu etki özellikle İngiltere'de daha çok hissediliyor. Örneğin Liverpool, yeni stat projesini dondurdu.

Peki Türkiye futbolu krizden nasıl etkilenecek? Genel olarak küresel krizin Türkiye'de futbolu çok fazla etkilemeyeceği kanısı hakim. Ancak, 3 ay önceki döviz kuru ile bugünkü döviz kuru arasında kulüplerin de öngöremediği bir artış olduğuna göre "etki yok" demek doğru değil.

Futbol kulüpleri bugün 8 oyuncuya kadar yabancı transferi yapıyor ve bu anlaşmaların yüzde 70'i garanti paraya dayanıyor. Kulüplerin bankalara olan döviz cinsinden borçları da hesaba katıldığında krizin bir etkisinin olacağını söylemek kaçınılmaz oluyor.

2001 krizinde Beşiktaş Kulübü'nün iki numaralı ismi olan Hüsnü Güreli, kulüplerin bütçelerinde dövize bağlı gelir ve gider kalemlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle büyüklerin futbol şubelerinin maliyetleri 40 milyon dolarların altında değil. Döviz cinsinden gelirleri ise 25 milyon dolarları geçmiyor. Haliyle kur artışları olumsuz etkiledi" diyor.

Krizden en çok pahalı yabancı oyuncu transferi yapanlar etkilenecek

Güreli, krizden en çok pahalı yabancı oyuncu transferi yapan kulüplerin etkileneceğini söylerken, özellikle teknik direktörlerin kulüplere yardımcı olması gerektiğini vurguluyor: "Mesela Mustafa Denizli, Yıldırım Demirören'den futbolcuların alacağının ödenmesini istemiş. Halbuki bu krizde hoca da kulübe destek olmalı. Futbolcuyla konuşmalı ve alacakların çek senet vs her neyse, o şekilde ödenmesi için ikna edici olmalı. Neden kulübü sıkıyorsun. 2001 krizinde de Daum bize destek olmamıştı."

2001 krizinde hemen bir kriz yönetimi oluşturduklarını hatırlatan Güreli, "Döviz kurunu fiksledik. Kontratları Türk lirasına çevirdik. Kısa vadeli borç ödemelerinin de vadesini uzattık. Uyguladığımız mali disiplinle 50 milyon dolarlık bir kaynak yarattık. 2003'teki şampiyonluğumuzun da vesilesi oldu bu" diyor.

Güreli, "Sadece gelire dayalı şirketlerle borsaya açık olan kulüplerin yüksek temettü ödemesinden ötürü şirket bünyeleri zayıflayabilir. BDDK bile kâr dağıtmayın, para içeride kalsın dedi" diye konuşuyor.

Hüsnü Güreli, şu anda yönetici olsa neler yapacağını da şöyle anlatıyor: "Bayramdan hemen sonra bir kriz yönetimi kurardım. Zira 1 yıldır krizin geleceği belliydi. Olan parayı dövize, döviz borçlarını da hemen YTL'ye çevirirdim. Ve parayı yüksek faize yatırırdım. Kısa vadeli borçları ise uzun vadeli olarak yeniden yapılandırırdım. Zor da olsa yeni gelir kaynakları yaratmaya çalışırdım. Çeşitli kampanyalar düzenlemebilir mesela. Nakit yönetimini iyi bilmek gerekir. Bu dönemde bütçe fazlası vererek gitmek lazım. Mali disiplin şart. 60 milyon dolar yıllık geliriniz varsa bunu asla aşmamalı. Atıl ve zarar eden bölümler kapatılmalı. Sosyal projeler azaltılmalı ve amatör şubelerde de tutumlu olmalı."

Güreli'den kriz önerileri

-Hemen kriz yönetimi oluştururdum.
-Var olan parayı dövize çevirirdim.
-Döviz borçlarını YTL'ye çevirirdim.
-Kısa vadeli borçları ötelerdim.
-Atıl ve zarar eden yapıları kapatırdım.
-Amatör şubelerde tasarrufa giderdim.
-Sosyal projeleri azaltırdım.

Slogan 'fifty-fifty'

Futbol sektörünün oyuncularının birbirine destek olması gerektiğini vurgulayan Güreli, "Herkes birbirine yaslanarak gidecek. Bu krizin slagonı 'fifty fifty' olacak. Kulüpler de ortak hareket etmeli. İşi iddiaya bindirmemeli. Kulüp başkanları alsınlar hocalara talimat versinler. Müşterek akıl toplantısı yapsınlar. Niye hâlâ herkes parasıyla rekabet etmeye çalışıyor" diyor.
Beşiktaş Kulübü Mali İşler Sorumlusu Ertunç Soğancıoğlu, futbol şubesinin kendini çekip çevirdiğini ancak amatör branşların kendilerini zorladığını söylüyor. Beşiktaş'ın basketbol, hentbol gibi bir çok branşta Avrupa'da da mücadele ettiğini belirten Soğancıoğlu, her deplasmanın masraf anlamına geldiği söylüyor. Soğancıoğlu, amatör branşlara 25 milyon dolar bütçe ayrıldığını belirtirken, "Sadece basketbolda oyunculara 6 milyon dolar harcama yapıldı" diyor.

Bünyelerinde bir kriz yönetimi oluşturduklarını belirten Soğancıoğlu, cumartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirtirken, basında çıkan ve Beşiktaş'ın paraya sıkıştığı iddialarını da yalanlayarak, "Bu yılki alacaklar nakit olarak ödendi. Senetle yapılan ödemeler geçen yıldan kalanlardır. Beşiktaş, banka borcu en az olan kulüptür. 33 milyon dolar banka borcumuz var" diye konuşuyor.

Fener tedbiri aldı

Fenerbahçe yetkilileri ise krize karşı gereken bütün önlemlerin alındığını belirterek, kurumsal bir davranış gösteren kulübün her zaman ihtiyatlı olduğu; gelir ve giderini denk tutan; açık bütçe vermeyen bir yapı kurmaya çalıştığını vuruluyor. Yetkililer, banka borçları nedeniyle yaşanan bir sıkıntı da olmadığının altını çiziyor.

Trabzonspor yönetimi ise önümüzdeki günlerde yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) fon talebinde bulunacak.

Trabzonspor yönetimi, yayın gelirinin YTL cinsinden olduğu buna mukabil ana giderlerin döviz cinsinden olduğunu belirterek, federasyondan oluşan kaybın telafisi için çare bulmasını isteyecek.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl ise, federasyonun böyle bir fon oluşturma şansının yasal olarak bulunmadını söylüyor. Kızıl, kulüplere kriz döneminde özellikle de yabancı tranfserde hata yapmamalarını öneriyor.

TRABZONSPOR'DAN DÖRT ÖNERİ

Trabzonspor önümüzdeki salı günü yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda 4 öneride bulunacak. Trabzonspor'un önerileri şöyle:
1- Naklen yayın geliri YTL ama ödemelerimizin önemli bir kısmı döviz cinsinden. Bugün oluşan kur farkı zararı TFF tarafından telafi edilsin.
2-TFF, İddaa'dan aldığı payı azaltsın veya en azından bir süre bunu almaktan tamamen vazgeçip kulüplere aktarsın.
3-Kulüplerin bağlı şirketlerine vergi kolaylığı getirilsin. KDV hariç, her türlü vergiden muaf tutulalım.
4-Avrupa'daki gibi futbolcuların vergilendirildiği sisteme geçilsin.

4 Büyüklerin 2008 bütçesi (milyon YTL)

FB

301

GS

39

BJK

150

TS

60


4 Büyüklerin borcu (milyon YTL)

Kulüp

Borç

FB

123.7

GS

171

BJK

101.7

TS

54

 4 Büyüklerin döviz borcu (milyon dolar)

Kulüp

Borç

FB

85

GS

65

BJK

33

TS

12

 2008/09 Türk futbol pastası (milyon euro)

Gelir

Tutar

TV yayın hakları

147

Süper Lig isim hakkı

14

Tribün gelirleri

70

Sponsor gelirleri

85

Saha içi reklam pastası

40

Fortis Kupası isim hakkı

55

İddaa gelirleri

85

Diğer gelirler

80

Toplam

576

Kriz borsadaki 4 büyüklerin piyasa değerini nasıl etkiledi (bin YTL)

 

06/11/2008

29/08/2008

Değ.(%)

BJK

58.800

99.600

-40,9

FB

1.143.750

1.837.500

-37,7

GS

246.235

307.285

-19,8

TS

215.000

335.000

-35,8

Toplam

1.663.785

2.579.385

-35,5

 




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24